Los descuentos del BlackFriday en el país con la peor crisis de su historia y el éxodo más grande de la historia de la región?.. ¿En serio estamos hablando de Venezuela?

Este viernes es la primera vez que en Venezuela se hace un Black Friday o Viernes Negro, que consiste en que los establecimientos comerciales hagan descuentos en sus productos para renovar el inventario en la época decembrina.

El centro comercial Sambil de Maracaibo también se sumó al «mega descuento» y el público zuliano no dudó en salir a las tiendas a adquirir productos y hasta los estrenos para aprovechar las ofertas desde el 20% hasta el 50 % de descuento en tiendas de ropa, zapatos, electrodomésticos entre otros.

¿Quién explica esto? En Maracaibo: Tiendas abarrotadas de gente pagando en $ por el BlackFriday, FOTOS

