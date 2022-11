¿Quieres estudiar pedagogía? Aquí puedes cursarla en Ecuador

La educación es un derecho fundamental, ya que es una herramienta que permite el desarrollo de las personas y una forma de prepararlas para la vida. Es por ello que los procesos de enseñanza-aprendizaje deben estar en constante actualización para responder a los desafíos que presenta la evolución social. Ese es el campo de acción de la pedagogía.

Si estás en proceso de selección de carrera y te sientes atraído por la licenciatura en pedagogía, te tenemos buenas noticias porque actualmente en Ecuador está disponible para ser estudiada de forma online. ¡Te contamos los detalles!

Estudiar pedagogía en modalidad online

Tras la pandemia de covid-19 las modalidades de estudio online se popularizaron. Sin embargo, existen instituciones educativas de larga trayectoria que han probado la efectividad de los modelos de enseñanza-aprendizaje efectivos a través de herramientas digitales.

Utel Universidad es uno de esos ejemplos, que además cuenta con un plan de estudios en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). El organismo internacional imparte webinars a los alumnos, sobre el derecho a la educación de las infancias.

Gracias a la tecnología utilizada por estas instituciones

educativas, es posible estudiar la carrera de pedagogía desde cualquier lugar en Ecuador, mediante un campus virtual que está siempre disponible para que los alumnos puedan gestionar sus tiempos de estudio.

¿Qué se aprende al estudiar pedagogía?

La pedagogía como carrera se encarga de capacitar a los estudiantes para que puedan analizar, evaluar, planificar y desarrollar procesos de enseñanza aprendizaje enfocados a conseguir mayor efectividad, de acuerdo con los ámbitos de impartición de la educación. Es decir, de su adaptación a cada sociedad y necesidades estudiantiles.

De esta manera, los alumnos aprenden a desarrollar planes de enseñanza actualizados y de calidad, capaz de adaptarse al contexto de cada alumno, ya sean niños, jóvenes o adultos, siempre con un enfoque innovador, basados en las teorías sobre educación, pero basados en el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Las bases teóricas de la licenciatura en pedagogía están enfocadas a los métodos de enseñanza-aprendizaje y educación, psicología, filosofía de la ciencia, desarrollo de la niñez y adolescencia, competencia de desarrollo humano, así como fundamentos de investigación y estadística para las ciencias sociales, entre otros.

Así puedes saber si esta carrera es para ti

La licenciatura en pedagogía es para ti, si estás convencido de que la educación puede transformar a las sociedades y sientes un gran ímpetu por proponer soluciones innovadoras que permitan cambios positivos de impacto social.

De igual manera, debes considerar que la formación de los profesionales en pedagogía incluye contenidos teóricos sobre filosofía, educación, psicología y lenguaje, pero también estadística y metodologías de la investigación social y análisis de datos.

Otra forma de saber si esta carrera es para ti, tiene que ver con tus expectativas de desarrollo profesional. Al concluir sus estudios, los licenciados en pedagogía pueden trabajar como:

Asesores educativos para el desarrollo o actualización de los planes de estudio en escuelas públicas y privadas.

para el desarrollo o actualización de los planes de estudio en escuelas públicas y privadas. Consultor en asesoría pedagógica a instituciones públicas y privadas enfocadas en la educación.

a instituciones públicas y privadas enfocadas en la educación. En organizaciones de apoyo educativo, donde podrás colaborar con la evaluación y certificación de calidad de los planes de estudio ya existentes.

de los planes de estudio ya existentes. Docencia, es decir, en la impartición de clases a alumnos de todas las edades en escuelas públicas y privadas.

¿Qué buscar en una universidad online?

Para estudiar en una universidad con planes de estudio con la calidad suficiente es importante revisar su plan de estudios, así como las certificaciones de organismos internacionales que lo avalan.

Por otro lado, es indispensable verificar la validez académica. Existen universidades online, cuyos egresados con título de licenciatura, incluso pueden obtener una equivalencia académica en Estados Unidos como “Bachelor of Science in Education earned through distance education”.

Finalmente, te recomendamos elegir una universidad que te ofrezca esquemas flexibles que puedan adaptarse a tu estilo de vida, incluso si ya te encuentras laborando y deseas tener autonomía en tus horarios de estudio.