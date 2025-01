Radio Solar Impacta con su canción «Aliens»

Santo Domingo, Rep. Dom. – La vibrante banda de Rock, Radio Solar, ha lanzado su primer sencillo «Aliens», una canción que ha logrado captar la atención del público amante del género en la República Dominicana. Esta composición es el resultado del talento de Ariel Morales y Elian Macias, ambos guitarristas y vocalistas de la banda, y cuenta con la producción de los expertos Joaquin Cruz y Felipe Cruz.

Sobre la Banda:

Radio Solar se formó en 2024 con la misión de traer un nuevo sonido al rock dominicano. La banda está compuesta por cinco músicos talentosos:

Voz/Guitarra: Ariel Morales, cuya voz potente y habilidades en la guitarra han sido la columna vertebral de su estilo.

Voz/Bajo: Samuel Puello, conocido por su dinámica presencia escénica y su capacidad para conectar con el público.

Voz/Guitarra: Elian Macias, cuya creatividad en la composición y versatilidad musical aportan una profundidad única al grupo.

Batería: @jedimpc, cuyo ritmo sólido y precisión técnica elevan cada presentación en vivo.

@jedimpc, cuyo ritmo sólido y precisión técnica elevan cada presentación en vivo. Teclados: Felipe Cruz, cuyo toque en los teclados añade una capa de sofisticación y complejidad a la música de Radio Solar.

El Sencillo «Aliens»:

«Aliens» es una canción que no solo destaca por su melodía pegajosa y letras profundas, sino también por su producción impecable. Bajo la guía de Joaquin Cruz y Felipe Cruz, la canción ha sido meticulosamente trabajada para ofrecer una experiencia auditiva envolvente. La canción toca temas de [temas de la canción], conectando con los oyentes a nivel emocional y resonando con su audiencia.

Presentaciones en Vivo:

Desde su formación, Radio Solar ha logrado ganar una base de seguidores leales gracias a sus electrizantes presentaciones en vivo. La banda ha tocado en lugares icónicos como Chao Café Teatro, Gabiao Rooftop Bar y Local Colonial, dejando una impresión duradera en cada actuación. Próximamente, Radio Solar se presentará en Nebula 51 en Santo Domingo, prometiendo una noche inolvidable para todos los asistentes. En sus conciertos, la banda interpreta tanto sus temas inéditos como clásicos del rock, ofreciendo una experiencia diversa y emocionante.

Futuros Proyectos:

Los miembros de Radio Solar están actualmente trabajando en nuevos proyectos musicales que serán lanzados en los próximos meses. Estos nuevos trabajos prometen seguir deleitando a su público con la misma pasión y dedicación que caracterizan a la banda.

