Rafaell Portillo lanzó un «Jaque Mate»

«Jaque Mate» es el nuevo éxito que marca el regreso musical del cantante venezolano Rafaell Portillo luego de varios meses de ausencia, se asoció con la compañía discográfica «Con Sentido» para este lanzamiento que se encuentra disponible desde este 2 de diciembre en todas las plataformas digitales.

Escrita por el mismo Rafaell Portillo y producida por Isais Castelo, «Jaque Mate» es una mezcla de R & B que relata la historia de un amor imposible.

«Jaque Mate» contará con un video lyric disponible en el canal de YouTube de Rafaell Portillo que apuesta por plasmar contenido diferente, fresco y actual con su música.

«Para mí, la música es la forma de poder contar mi vida, mis sentimientos y mis experiencias y «Jaque Mate» es parte de ello», asegura Rafaell Portillo.

«Cada día me enfoco en aprender algo nuevo, no me rindo y trabajo fuertemente para lograrlo», agrega Rafaell.

En cuanto a sus próximos proyectos, Rafaell indica que para el próximo año vendrán temas en diversos géneros sin perder su toque urbano ni su esencia personal.

Para el 2021, Rafaell Portillo llenará su repertorio de colaboraciones, tal es el caso de su próxima canción junto al mencionado Favian Lovo titulado «La Teki» y nuevos sencillos de su autoría como «Ya no importa».

NDP

Jhoanny Reyes

Rafaell Portillo lanzó un «Jaque Mate» was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa