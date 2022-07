Ralphy Dreamz lleva su bachata a Despierta América

Miami, FL, Julio de 2022.- (@MinayaPR) En el día de hoy, el bachatero dominicano Ralphy Dreamz participó del programa Despierta América de Univisión, alegrando con su música todo el estudio, donde ha hecho bailar a los conductores y a todo el equipo del programa estelar de las mañanas.

«Te Lo Pido Por Favor» fue el sencillo musical elegido para interpretar en el programa de televisión y así dar a conocer el álbum que lleva este nombre y que es un homenaje al siempre recordado Juan Gabriel a ritmo de bachata.

El cantante ha estado promocionando su música con el respaldo de ParkEast Music y la distribución musical The Orchard, llevando sus canciones a los principales lugares de los playlist y listas más populares de la industria.

El cantautor vuelve a lucirse demostrando su gran talento a través de sus canciones y junto con su equipo, está listo para expandir aún más su carrera como artista latino.