Ralphy Dreamz portada de Tropical Rising de Spotify

A sólo 3 días del lanzamiento de su álbum «¿Cazador o Presa?», Ralphy Dreamz ha sido seleccionado por Spotify para ser la portada de la popular lista de reproducción Tropical Rising.

«Les doy las gracias a los editores, a mi equipo de trabajo pero también a los fans que les ha gustado este nuevo material musical» expresó el artista representado mundialmente por Sandro Rosario de ParkEast Music.

La popular lista cuenta con casi un cuarto de millón de oyentes y es una de las favoritas del género.

Biografía:

Ralphy Dreamz nació en 1995 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres dominicanos que a través de su amor por la música tradicional inspiraron en el deseo de convertirse en un artista de Bachata.

Criado en Perth Amboy, un pequeño pueblo de Nueva Jersey, persiguió su pasión por la música a nivel de 16 años al tomar clases de guitarra en la República Dominicana. Después de concentrarse en sus habilidades como guitarrista y cantante, forma su primera banda llamada «Bachata Dreamz» un año después.

Durante su participación en el grupo “Bachata Dreamz”, Ralphy Dreamz hace que su grupo comience el proceso de grabación en su propio estudio de casa. Grabaron muchas canciones y lanzaron rápidamente al público que las abrazó. Al recibir esta gran aceptación de los fanáticos de su ciudad natal, actuamos en vivo en diferentes lugares y fiestas privadas. Esto es una gran experiencia como artista en vivo y animador.

A finales de 2013, Ralphy Dreamz decide mudarse de Florida con sus padres. Aquí es donde comienza un nuevo viaje en la industria de la música.

Inició su carrera a los 18 años como solista y poco a poco fue dando forma a su propuesta de manera conjunta con otros talentos, pero el momento de Ralphy Dreamz llegaría tan sólo unos años más adelante para hacer realidad una propuesta con la que está logrando abrir fronteras, enamorando pero también poniendo a bailar a ritmo de bachata a un amplio número de personas.

Quien tiene en su repertorio trabajos como “Me enamoré”, “Romántico”, “Ultimo trago”, “No lo esperes de mí” “Se Que Amarte” el tema “Celos” que ganó un amplio terreno entre otros más, ha manifestado que su mayor inspiración fue “El Chaval de la Bachata”, al cual conoció por un disco en vivo que le regaló un primo suyo, resaltando la forma de dirigirse al público y la manera en cómo le correspondían, sin embargo es con Luis Vargas con quien le gustaría hacer un trabajo en conjunto, por lo que lo persigue a través de las redes sociales.

El sueño de ganarse a la fanaticada dominicana, poco a poco se ha ido haciendo realidad, la música de Ralphy ha encontrado un amplio nicho de público, a quien ahora busca conquistar con esta pieza cien por ciento bailable, enriquecida en acordes y arreglos musicales y que cobró vida bajo la dirección de Sandro Rosario de ParkEastMusic.

www.parkeastmusic.com/ralphy-dreamz

