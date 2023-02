Ralphy Ray presenta nuevo sencillo «Es El Amor»

Ralphy Ray toma el 2023 de su mano promocionando el sencillo ES EL AMOR, el cual es una muestra de lo que viene trabajando en los últimos años, la producción titulada NUEVOS AIRES, marcado con mucho ritmo Tropical Caribeño con un toque Urbano. La producción incluye cinco temas entre inéditos y dos covers que fueron éxitos en los años 80s. Ray sigue cosechando fans y colocándose en posiciones importantes en diferentes medios y radios a nivel internacional.

Ralphy Ray nació en Nueva York, hijo de padres colombianos oriundos de la ciudad de Barranquilla donde creció su adolescencia, por ende, se enriqueció de los ritmos Caribeños de la región Atlántica. Ha sido integrante y ha grabado con agrupaciones importantes, los Babies De La Salsa, Los Hijos De La Arenosa, Grupo K-Oba y por último una temporada con la gran agrupación internacional Sonora Carruseles cabe recalcar que en su trayectoria ha trabajado con artistas como coristas, Celia Cruz, Richie Ray and Bobby Cruz, Eddy Santiago, Rey Ruiz, Luis Enrique, José Alberto El Canario y la lista continúa.

Ralphy Ray viene trabajando con el respaldo de un equipo de músicos y arreglistas importantes en la industria, resaltando el aporte logrado con este tema al pianista arreglista y productor colombiano Rene Betancourt y el compositor productor Marlont Rhenals como además el apoyo en la producción ejecutiva de John Caicedo.

Actualmente radica en la ciudad del sol Miami, donde proyecta su carrera internacionalmente utilizando dicha ciudad como la plataforma perfecta para su crecimiento artístico.

«Es El Amor» se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip se puede apreciar a través de YouTube: