Ratifican sentencia a las Asesinas del niño Dayan González

CARACAS.- La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó la sentencia de 27 años de prisión dictada contra Gellinet González Quevedo (38) y Anney del Carmen Montilla Oropeza (33) por su participación en las torturas y asesinato del niño Dayan González de cinco años de edad ocurrida el primero de diciembre del año 2011 en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa.

De esta manera queda confirmada la sentencia dictada por el tribunal Tercero de juicio el año 2014 que condenó a ambas mujeres por el crimen.

Por la muerte del pequeño Dayan González fueron detenidos Gellinet González, madre de la víctima, Anney Montilla, quien sería una de las perpetradoras de las torturas sufridas por el menor. Valentina del Carmen Oropeza de Montilla, madre de Anney, la comerciante Doris Oropeza, supuesta amante de Gellinet quien habría torturado y extorsionado a la madre y el enfermero Yure Hernández, quien al parecer estaba al tanto de los malos tratos sufridos por el menor y se encargaba de curarlo. El caso provocó airadas protestas en el estado Portuguesa debido a lo dantesco del asesinato y al hecho de que presuntamente las autoras y otros involucrados estuvieron a punto de ser liberados . Las autoridades estatales se vieron obligadas a usar la fuerza para contener la furia de la opinión pública por el atroz crimen.

