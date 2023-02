Ray David Cantante Venezolano Viene Con Nuevo Tema “Te Quiero Pa Mi”

Luego de mantenerse en los primeros lugares de la cartelera Monitor Latino

Ray David, un carismático cantante venezolano, acaba de lanzar su segundo tema promocional «Te quiero pa mi», una fusión romántica tropical actual. El tema está disponible en todas las plataformas digitales, acompañado de un video clip. Su primer tema promocional «Amarte sin medida» también ha tenido éxito logrando dos primeros lugares en la cartelera tropical de Monitor Latino. Ray David es un exponente de la música tropical latinoamericana que busca expandir su música y atrapar a más seguidores por toda Latinoamérica.

Su disciplina y pasión lo impulsa a seguir en este mundo musical donde ha conseguido grandes satisfacciones, en sus planes está visitar y expandir su música a otros países con el apoyo de su disquera oficial Mutual Entertainment. “Te quiero pa mi” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, logrando alcanzar una receptividad tremenda el día de su lanzamiento por las redes sociales y en las radios de Venezuela, también viene acompañado de su videoclip que ya está disponible en su canal de YouTube.

Sus redes sociales:

Instagram: raydavidoficial

Youtube: Raydavid

Spotify: Ray David