Ray David celebra por todo lo alto su #1 en el Top Tropical con «DEMASIADO

“Demasiado» pasa a ser el tercer #1 del artista en la cartelera Monitor Latino en el top tropical. Esta canción logró más de 800 reproducciones en la radio a nivel nacional en una semana lo que significa que continúa en su racha arrolladora, igualmente obtuvo el Hot Song logrando destronar a grandes artistas quienes competían por esa mención. Así lo informó su casa disquera Mutual Entertaiment.

Sus canciones tienen un significado más allá de que estén llenas de ritmo y romanticismo. “Demasiado” pertenece a su primer álbum de estudio titulado “Mi Travesía”, el cual incluye temas para cualquier momento. Con este álbum logra emocionar, bailar, divertirse y traspasar fronteras, actualmente se encuentra grabando varios videos clips de sus canciones en diferentes escenarios de su amado estado Zulia y próximamente serán estrenados en su canal de YouTube.

En el mes de mayo 2023 se realizó un evento en las instalaciones del hotel Kristoff “Soy una mama Integral” donde se catapultó ante a una multitud emocionada y expectante que esperaba ansiosa el despliegue de talento de sus artistas favoritos, donde Ray David, con su impresionante actuación, no sólo cumplió las expectativas, sino que las superó con creces, dejando al público boquiabierto al ser invitado por el cantautor venezolano Nacho a interpretar varias canciones de las obras musicales “Manía” que tanto han dado de qué hablar y donde Miguel Mendoza, Nacho, anunció que grabará un featuring con Ray David.

