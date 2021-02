Rayner pone de moda el romanticismo con “Un amor como el mío”

Caracas, 2021.- Con una mezcla de sonidos urbanos que marcan la diferencia, Rayner se lanzó al ruedo con su primer sencillo promocional “Un amor como el mío”, tema que promete cautivar al público joven del país, y que ya se encuentra sonando en todas las emisoras radiales. “Quise incursionar en la música con un sonido urbano, pues con él nos identificamos los jóvenes de hoy en día, aunque ésta canción está inspirada en el tema ‘Quieres ser mi amante’ del ícono de la balada, Camilo Sesto. Nos enfocamos en mezclar el romanticismo de ese género con fusiones actuales que me gustan. Es un tema que viene con todo”, comenta el intérprete.

El pasado domingo 7 de febrero, el talentoso artista estrenó el material audiovisual que acompaña al single, dirigido por David Contreras, y que ha tenido muy buena receptividad de manera orgánica. “Siento que este videoclip está a la altura y quedé contento con el resultado. En él podrán ver mucho baile, colores y paisajes que muestran un tono tropical. Fue grabado en Puerto Encantado, Higuerote, y espero que la historia les encante”, dice.

Con tan solo 17 años, Rayner se proyecta como un artista integral y dentro de esas fortalezas que tiene -como su calidad vocal- están sus dotes de bailarín nato, faceta que verán en el audiovisual. “La parte del baile me gustó mucho porque descubrí que también me disfruto mucho hacerlo. Algunos pasos me costaban un poco al principio, pero luego me fui soltando y todo salió excelente”, agrega.

Las expectativas con este material son muchas, pero el joven artista tiene la convicción de que, poco a poco, todo está tomando forma. “Quiero que mi propuesta sea escuchada alrededor de todo el mundo y que las personas se identifiquen con ella, pues la hago con el corazón”, finaliza Rayner.

Para conocer más de este talentoso artista no dude en seguirlo en sus redes sociales como @raynermusica y por su canal de Youtube Rayner.

