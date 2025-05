Real Sociedad: Más que un Equipo! un Sentimiento Txuri-Urdin!

La Real Sociedad de Fútbol, con sede en San Sebastián, País Vasco, es uno de los clubes más emblemáticos y con más arraigo en el fútbol español. Fundada en 1909, la Real, cariñosamente conocida como «La Erreala» o «Los Txuri-Urdin» (blanquiazules en euskera, por los colores de su equipación), ha forjado una rica historia basada en la cantera, la identidad local y un estilo de juego atractivo.

Historia: Más de un Siglo de Pasión Blanquiazul

Los primeros años de la Real Sociedad estuvieron marcados por su participación en la Copa del Rey, donde logró éxitos tempranos. Sin embargo, fue en la década de 1980 cuando el club vivió su época dorada, conquistando dos títulos de liga consecutivos en 1981 y 1982. Estos campeonatos, logrados con una plantilla formada mayoritariamente por jugadores de la cantera guipuzcoana, dejaron una huella imborrable en la memoria de sus aficionados. A lo largo de su historia, la Real ha sabido mantenerse en la élite del fútbol español, alternando temporadas de éxitos con momentos de dificultad, pero siempre con el apoyo incondicional de su afición.

Entrenador Actual

El entrenador actual de la Real Sociedad es Imanol Alguacil.

Capitán Actual

El capitán actual de la Real Sociedad es Mikel Oyarzabal.

Plantilla Actual (Temporada 2024-2025, a título informativo, sujeta a cambios)

A continuación, se presenta una lista con algunos de los jugadores destacados y sus posiciones. Tenga en cuenta que las plantillas pueden variar entre temporadas y con los movimientos del mercado de fichajes:

Porteros: Álex Remiro, Unai Marrero

Defensas: Hamari Traoré (LD), Igor Zubeldia (DFC), Robin Le Normand (DFC), Kieran Tierney (LI), Aihen Muñoz (LI), Javi Galán (LI), Álvaro Odriozola (LD), Jon Pacheco (DFC), Urko González (DFC/MCD)

Centrocampistas: Mikel Merino (MC), Martín Zubimendi (MCD), Brais Méndez (MC/MP), Arsen Zakharyan (MC/MP), Beñat Turrientes (MC), Jon Ander Olasagasti (MC)

Delanteros: Mikel Oyarzabal (EI/ED/DC), Takefusa Kubo (ED/MP), Umar Sadiq (DC), André Silva (DC), Sheraldo Becker (EI/ED), Ander Barrenetxea (EI/ED), Carlos Fernández (DC)

Anoeta Ruge: La Real, Símbolo de Pasión y Cantera.

Estadio: El Reale Arena

El hogar de la Real Sociedad es el Reale Arena, anteriormente conocido como Estadio de Anoeta. Inaugurado en 1993 y remodelado significativamente entre 2017 y 2019, el Reale Arena es un estadio moderno y funcional, con capacidad para más de 39.000 espectadores. La eliminación de la pista de atletismo y la cercanía de las gradas al campo han transformado la experiencia para los aficionados, creando un ambiente más íntimo y vibrante.

Más que un Club: La Real Sociedad, Orgullo de Euskadi.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas

La Real Sociedad ha logrado los siguientes títulos y clasificaciones destacadas:

Primera División (La Liga): 2 títulos (1980-81, 1981-82)

2 títulos (1980-81, 1981-82) Copa del Rey: 3 títulos (1909, 1986-87, 2019-20)

3 títulos (1909, 1986-87, 2019-20) Supercopa de España: 1 subcampeonato (1982)

Además de estos títulos, la Real Sociedad ha tenido numerosas participaciones en competiciones europeas como la Liga de Campeones y la Liga Europa, logrando clasificaciones importantes que la han consolidado como un club referente en el fútbol español y europeo.

