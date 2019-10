RECETA: Albóndigas de coliflor con queso

Ingredientes:

Coliflor

Cebolla blanca

Pan rallado

Queso parmesano

Huevo

Cebollín

Aceite

Sal al gusto

Preparación:

Lava bien el coliflor y trocea quitándole los tronquitos. En una olla o al vapor, cocina el coliflor con un poco de sal. Retira del fuego cuando esté tierna. Saca agua y aplasta a mano o con un tenedor hasta hacer puré.

Precalienta el horno a 190º. Añade al puré media cebolla blanca picada en trocitos muy finos. Añade el pan rallado y mezcla. Como toque final añadir el queso parmesano rallado y una pizca de sal. Incorpora el huevo entero y mezcla. Corta el cebollín finamente picado añade al puré. Mezcla muy bien con las manos y empezar a darle forma circular o la que desee. En una bandeja llevar las albóndigas al horno durante 15 minutos hasta que doren y servir.

En : Gastronomía