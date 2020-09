Receta de bizcocho de vainilla

Te enseñamos una receta fácil y muy rica para que te salga perfecto. Existen varias maneras de realizar el típico bizcochuelo de vainilla que resulta ser la base de todas las tortas. Acá te enseñamos una receta fácil y muy rica para que te salga perfecto.

Ingredientes:

4 huevos

120 gr de harina

120 gr de azúcar

Esencia de vainilla a gusto

1 cucharadita de sal

Manteca y harina para el molde

Preparación:

Encender el horno a 180º, enmantecar y enharinar el molde.

Colocar en un bol los cuatro huevos, la azúcar y la pizca de sal. Batir con batidora eléctrica durante dos minutos (o 5 minutos si es a mano) y agregar la esencia de vainilla.

Seguir batiendo hasta alcanzar el punto tal que, si se agarra un poco de preparación con una espátula, se mantiene sin caerse.Recién ahí, se agrega la harina (previamente tamizada).

Agregar la preparación al molde y llevar al horno por 30 a 40 minutos.

La clave está en el tamaño del molde. El ideal es un molde Nº 2 de 19 cm de diámetro por 8 cm de alto.

Consejo:Agrega un chorrito de soda a la preparación para que el bizcochuelo salga más burbujeante.

