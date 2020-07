RECETA: Cómo preparar guisado de Carne

Tiempo de elaboración|60 minutos

Dificultad|Fácil

Personas|4

Ingredientes

1/2 kg. de carne ternera o vaca

1/4 kg. de cebolla

1 zanahoria

1 tomate

1/4 kg. de patatas

1/4 kg. de setas

4 cucharadas de aceite

1 ajo

hojita de laurel

1 vaso de vino tinto

Sal

Cómo preparar guisado de carne

Primero se debe trocear la carne en partes pequeñas. Pelar las patatas y se trocean en unidades no muy grandes. Picar el tomate tras quitarle la piel y la pepitas. Picar la cebolla. Cortar en rodajas la zanahoria. Limpiar y cortar la parte de abajo de las setas, picarlas y echarlas en agua. Luego, se rehoga la carne y se echa a la olla. En el mismo aceite se fríe la cebolla y el tomate. Para terminar, se ponen en la olla todo con un vaso de vino tinto. Se añade la sal y el laurel. Se deja cocer suficiente tiempo calculando que si se ha utilizado carne de vaca se necesita un buen rato más que con carne de ternera. Cuando se comprueba que la carne esta blanda, el guiso ya está preparado para servir.