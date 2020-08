RECETA: Cómo preparar pan dulce casero..

Ingredientes

½ kg harina

25 g levadura

125 cc agua

5 g sal

90 g azúcar

60 g margarina

2 huevos

20 cc agua de azahar

1 cta. vainilla

175 g fruta escurrida

75 g pasas uva

50 g nueces

Elaboración

Amasar todos los ingredientes menos las frutas hasta lograr una masa sedosa y lisa.

Retirar de la máquina y dejar doblar su volumen en lugar templado.

Quitar el aire y agregar la fruta trasegando con cortes por dos o tres veces hasta distribuir bien.

Pesar y armar, colocar en los moldes.

Dejar leudar hasta el borde, cortar y pintar con huevo o manteca derretida.

Cocer a 200ºC, durante 50 o 60 minutos para panes de 1 kg.

