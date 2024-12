Receta de Bacalao para la Cena de Nochebuena al estilo Español

Receta de Bacalao para la Cena de Nochebuena en España

El bacalao es uno de los platos más tradicionales en las cenas de Nochebuena en España. Se puede preparar de diversas maneras, pero una de las recetas más emblemáticas es el bacalao al pil-pil.

Este plato, originario del País Vasco, se caracteriza por su deliciosa salsa emulsionada hecha a base de aceite de oliva y el propio jugo del bacalao.

A continuación, te presentamos cómo preparar este exquisito plato para tu cena navideña.

Ingredientes

Bacalao : 4 lomos de bacalao desalado (aproximadamente 150-200 g cada uno)

: 4 lomos de bacalao desalado (aproximadamente 150-200 g cada uno) Aceite de oliva virgen extra : 200 ml

: 200 ml Ajo : 4 dientes, laminados

: 4 dientes, laminados Guindilla : 1 (opcional, para un toque picante)

: 1 (opcional, para un toque picante) Perejil fresco : al gusto (picado, para decorar)

: al gusto (picado, para decorar) Sal: al gusto (ten en cuenta que el bacalao ya está desalado).

Instrucciones

1. Preparar el Bacalao

Desalar el bacalao : Si el bacalao no está desalado, déjalo en remojo durante 48 horas, cambiando el agua cada 8 horas. Asegúrate de que el bacalao esté bien desalado antes de cocinarlo.

: Si el bacalao no está desalado, déjalo en remojo durante 48 horas, cambiando el agua cada 8 horas. Asegúrate de que el bacalao esté bien desalado antes de cocinarlo. Secar: Una vez desalado, sécalo con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.

2. Calentar el Aceite

Calentar el aceite: En una sartén grande, calienta el aceite de oliva a fuego medio-bajo. Añade los ajos laminados y la guindilla (si la usas) y sofríe hasta que los ajos estén dorados, pero ten cuidado de no quemarlos, ya que esto amargaría el plato.

3. Cocinar el Bacalao

Agregar el bacalao : Coloca los lomos de bacalao en la sartén, con la piel hacia abajo. Cocina a fuego lento durante unos 5-7 minutos . No muevas el bacalao, ya que la piel se pegará ligeramente al fondo y ayudará a crear la emulsión.

: Coloca los lomos de bacalao en la sartén, con la piel hacia abajo. Cocina a fuego lento durante unos . No muevas el bacalao, ya que la piel se pegará ligeramente al fondo y ayudará a crear la emulsión. Salsa pil-pil: Una vez que el bacalao esté cocido por un lado, dale la vuelta con cuidado. Cocina durante otros 5 minutos o hasta que esté completamente hecho. Mientras se cocina, comienza a mover la sartén de forma circular para que el aceite, el jugo del bacalao y el ajo se emulsifiquen y formen la salsa pil-pil. Este es un proceso clave, ya que le da al plato su textura característica.

4. Servir

Emplatar : Una vez que el bacalao esté cocido y la salsa haya adquirido una textura cremosa, retira la sartén del fuego.

: Una vez que el bacalao esté cocido y la salsa haya adquirido una textura cremosa, retira la sartén del fuego. Decorar: Sirve los lomos de bacalao en un plato, bañados con la salsa pil-pil y espolvoreados con perejil fresco picado.

Consejos Adicionales

Acompañamientos : El bacalao al pil-pil se puede acompañar con puré de patatas o verduras al vapor para un plato más completo.

: El bacalao al pil-pil se puede acompañar con o para un plato más completo. Variaciones: También puedes preparar bacalao al pil-pil con pimientos rojos asados o espinacas para añadir más sabor y color al plato.

Este bacalao al pil-pil es un plato que no solo es delicioso, sino que también representa la rica tradición gastronómica de España durante las celebraciones navideñas. ¡Disfruta de tu cena de Nochebuena y de este exquisito bacalao! 🎄🐟

