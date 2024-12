Receta de Bûche de Noël: El Tronco de Navidad Francés

París, Francia. El Bûche de Noël, o tronco de Navidad, es un postre tradicional francés que se disfruta durante las festividades navideñas. Este delicioso bizcocho enrollado, decorado para parecer un tronco de árbol, está relleno de crema y cubierto con un glaseado de chocolate.

A continuación, te presentamos una receta para preparar un auténtico Bûche de Noël en casa.

Ingredientes

Para el Bizcocho

Huevos : 4 (grandes)

: 4 (grandes) Azúcar : 100 g

: 100 g Harina de trigo : 100 g

: 100 g Cacao en polvo : 30 g

: 30 g Mantequilla : 30 g (derretida)

: 30 g (derretida) Sal: una pizca

Para el Relleno de Crema

Mantequilla : 200 g (a temperatura ambiente)

: 200 g (a temperatura ambiente) Azúcar glas : 150 g

: 150 g Cacao en polvo : 30 g (para la crema)

: 30 g (para la crema) Extracto de vainilla : 1 cucharadita

: 1 cucharadita Crema de leche: 100 ml (para montar)

Para el Glaseado de Chocolate

Chocolate negro : 150 g (de buena calidad)

: 150 g (de buena calidad) Nata para montar: 100 ml

Decoración (opcional)

Frutas confitadas, nueces o chocolate rallado para decorar.

Instrucciones

1. Preparar el Bizcocho

Precalentar el horno : Precalienta el horno a 180°C (350°F). Forra una bandeja de horno (de aproximadamente 30×40 cm) con papel de hornear.

: Precalienta el horno a (350°F). Forra una bandeja de horno (de aproximadamente 30×40 cm) con papel de hornear. Batir los huevos : En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva espesa y pálida, unos 5-7 minutos .

: En un bol grande, bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla se vuelva espesa y pálida, unos . Mezclar ingredientes secos : Tamiza la harina, el cacao en polvo y la sal en otro bol. Incorpora suavemente esta mezcla en la mezcla de huevos, asegurándote de no perder el aire.

: Tamiza la harina, el cacao en polvo y la sal en otro bol. Incorpora suavemente esta mezcla en la mezcla de huevos, asegurándote de no perder el aire. Añadir mantequilla: Agrega la mantequilla derretida y mezcla suavemente.

2. Hornear

Verter la mezcla : Vierte la mezcla en la bandeja forrada y alisa la superficie con una espátula.

: Vierte la mezcla en la bandeja forrada y alisa la superficie con una espátula. Hornear : Hornea durante 10-12 minutos , o hasta que el bizcocho esté cocido y al insertar un palillo, este salga limpio.

: Hornea durante , o hasta que el bizcocho esté cocido y al insertar un palillo, este salga limpio. Enfriar: Una vez horneado, saca el bizcocho del horno y déjalo enfriar durante unos minutos. Luego, invierte el bizcocho sobre un paño limpio espolvoreado con azúcar. Retira el papel de hornear y enrolla el bizcocho con el paño. Deja enfriar completamente.

3. Preparar la Crema

Batir la mantequilla : En un bol, bate la mantequilla con el azúcar glas hasta que esté suave y cremosa. Añade el cacao en polvo y el extracto de vainilla, y mezcla bien.

: En un bol, bate la mantequilla con el azúcar glas hasta que esté suave y cremosa. Añade el cacao en polvo y el extracto de vainilla, y mezcla bien. Montar la crema: En otro bol, monta la crema de leche hasta que forme picos suaves. Incorpora suavemente la crema montada a la mezcla de mantequilla.

4. Montar el Bûche

Desenrollar el bizcocho : Una vez que el bizcocho esté frío, desenrolla con cuidado y retira el paño.

: Una vez que el bizcocho esté frío, desenrolla con cuidado y retira el paño. Rellenar : Extiende una capa generosa de crema sobre el bizcocho y vuelve a enrollar con cuidado.

: Extiende una capa generosa de crema sobre el bizcocho y vuelve a enrollar con cuidado. Refrigerar: Envuelve el Bûche en film transparente y refrigéralo durante al menos 1 hora para que mantenga su forma.

5. Preparar el Glaseado de Chocolate

Derretir el chocolate: En un bol resistente al calor, derrite el chocolate negro con la nata para montar a fuego lento o en el microondas, mezclando hasta obtener una mezcla suave.

6. Decorar el Bûche

Cubrir con glaseado : Saca el Bûche de Noël del refrigerador y colócalo en un plato. Vierte el glaseado de chocolate sobre el tronco, cubriendo bien los lados.

: Saca el Bûche de Noël del refrigerador y colócalo en un plato. Vierte el glaseado de chocolate sobre el tronco, cubriendo bien los lados. Texturizar : Usa un tenedor para hacer marcas en el glaseado, imitando la corteza de un árbol.

: Usa un tenedor para hacer marcas en el glaseado, imitando la corteza de un árbol. Decorar: Decora con frutas confitadas, nueces o chocolate rallado al gusto.

Consejos Adicionales

Variaciones : Puedes experimentar con diferentes sabores de crema, como crema de café o crema de naranja, para darle un toque único.

: Puedes experimentar con diferentes sabores de crema, como crema de café o crema de naranja, para darle un toque único. Almacenamiento: El Bûche de Noël se puede hacer con antelación y refrigerar, mejorando su sabor con el tiempo.

El Bûche de Noël es un postre festivo que combina sabor y belleza, ideal para compartir en las celebraciones navideñas. ¡Disfruta de esta deliciosa receta y celebra la Navidad con un toque francés! 🎄🍰✨

