Receta de Cordero Asado Estilo Griego para Celebraciones Navideñas

El cordero asado es un plato emblemático en las celebraciones navideñas de Grecia, simbolizando abundancia y festividad. Preparado con hierbas aromáticas y especias, este plato es ideal para compartir con familiares y amigos durante las fiestas.

A continuación, te presento una receta clásica para preparar un delicioso cordero asado al estilo griego.

Ingredientes

Cordero : 1 pierna de cordero (aproximadamente 2-3 kg)

: 1 pierna de cordero (aproximadamente 2-3 kg) Aceite de oliva : 100 ml

: 100 ml Limones : 2 (su jugo)

: 2 (su jugo) Ajo : 4 dientes, picados

: 4 dientes, picados Romero fresco : 2 ramitas

: 2 ramitas Tomillo fresco : 2 ramitas

: 2 ramitas Orégano seco : 1 cucharada

: 1 cucharada Sal : al gusto

: al gusto Pimienta negra : al gusto

: al gusto Patatas : 1 kg, peladas y cortadas en cuartos

: 1 kg, peladas y cortadas en cuartos Cebollas : 2 grandes, cortadas en cuartos

: 2 grandes, cortadas en cuartos Vino blanco: 200 ml

Instrucciones

1. Preparar el Cordero

Marinar el cordero: En un bol grande, mezcla el aceite de oliva, el jugo de limón, el ajo picado, el romero, el tomillo, el orégano, la sal y la pimienta. Unta esta mezcla sobre la pierna de cordero, asegurándote de que quede bien cubierta. Deja marinar en el refrigerador durante al menos 4 horas, idealmente toda la noche.

2. Precalentar el Horno

Precalentar: Precalienta el horno a 180°C (350°F).

3. Preparar la Bandeja de Asado

Colocar el cordero : En una bandeja para asar, coloca la pierna de cordero en el centro. Distribuye las patatas y las cebollas alrededor del cordero.

: En una bandeja para asar, coloca la pierna de cordero en el centro. Distribuye las patatas y las cebollas alrededor del cordero. Añadir vino: Vierte el vino blanco en la bandeja para añadir humedad durante el asado.

4. Asar el Cordero

Cubrir y asar : Cubre la bandeja con papel de aluminio y hornea durante 2-2.5 horas , dependiendo del tamaño del cordero. Esto ayudará a que la carne se mantenga jugosa.

: Cubre la bandeja con papel de aluminio y hornea durante , dependiendo del tamaño del cordero. Esto ayudará a que la carne se mantenga jugosa. Destapar: Después de las primeras dos horas, retira el papel de aluminio y sube la temperatura del horno a 200°C (392°F) para dorar la piel. Asa durante otros 30-45 minutos, o hasta que la piel esté dorada y crujiente.

5. Comprobar la Cocción

Temperatura interna: Para asegurarte de que el cordero esté cocido, verifica que la temperatura interna haya alcanzado 75°C (165°F) en la parte más gruesa de la carne.

6. Servir

Reposar : Una vez que el cordero esté cocido, retíralo del horno y déjalo reposar durante 15-20 minutos antes de cortar. Esto permitirá que los jugos se redistribuyan, haciendo la carne más jugosa.

: Una vez que el cordero esté cocido, retíralo del horno y déjalo reposar durante antes de cortar. Esto permitirá que los jugos se redistribuyan, haciendo la carne más jugosa. Cortar y emplatar: Corta el cordero en porciones y sírvelo caliente junto con las patatas y cebollas asadas.

Consejos Adicionales

Acompañamientos : El cordero asado se puede acompañar con una ensalada griega fresca o con tzatziki, una salsa de yogur, ajo y pepino, que complementa perfectamente el sabor del cordero.

: El cordero asado se puede acompañar con una ensalada griega fresca o con tzatziki, una salsa de yogur, ajo y pepino, que complementa perfectamente el sabor del cordero. Hierbas frescas: Puedes experimentar con diferentes hierbas frescas, como menta o albahaca, para darle un toque adicional a tu plato.

Este cordero asado al estilo griego es una opción espectacular para tu cena navideña, lleno de sabores y aromas que evocan la calidez de las celebraciones familiares. ¡Disfruta de esta deliciosa receta y de la compañía de tus seres queridos en estas fiestas! 🎄🍖

