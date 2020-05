Ingredientes para la receta de la salsa pesto casera

100 gr de hojas de albahaca fresca.

1 diente de ajo.

40 gr de piñones.

20 gr de perejil fresco.

1 cucharadita de sal gorda.

40 gr de queso Parmesano o Grana Padano en bloque (nosotros hemos utilizado éste último).

50 cl de aceite de oliva virgen extra.

(alcanza para unos 250 gr de salsa):

Recomendación ten lista al menos desde el día anterior al que quieres utilizarla para que se mezclen bien los sabores, aunque si la vas a preparar el mismo día también te va a quedar riquísima.

Te recomendamos una batidora o picadora eléctrica, la tendrás lista en poquísimos minutos

Retira los tallos y lava las hojas de albahaca, sécalas y ponlas en la picadora, y haz lo mismo con las hojas de perejil.

Tritura durante unos pocos segundos hasta que la mezcla quede totalmente machacada. Verás que, como nosotros estamos elaborando poca cantidad, algunas hojas pueden quedar pegadas a las paredes y sin triturar, por lo que con una cuchara puedes ir moviendo lo que se queda en las paredes para que se triture con el resto.

Ahora pon el ajo y tritura de nuevo.

Añade los piñones y la sal, y vuelve a triturar.

Haz lo mismo con el queso y procura que quede todo bien triturado. La pasta obtenida se parecerá a un paté, ligeramente grumosa pero con los ingredientes bien mezclados.

Retira a un cuenco e incorpora el aceite y mezcla con ayuda de una cuchara. Deja reposar idealmente desde al menos el día anterior, y procura que en la parte superior siempre haya una capa de aceite para que se conserve bien.

Tiempo: 10 minutos

Dificultad: fácil

