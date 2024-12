Receta de Pavo Asado Navideño al Estilo Británico

El pavo asado es un clásico en las celebraciones navideñas del Reino Unido. Este delicioso plato, jugoso y lleno de sabor, se sirve tradicionalmente con una variedad de acompañamientos. A continuación, te presento una receta detallada para preparar un pavo asado al estilo británico.

Ingredientes

Pavo : 1 pavo de aproximadamente 4-5 kg

: 1 pavo de aproximadamente 4-5 kg Mantequilla : 250 g (a temperatura ambiente)

: 250 g (a temperatura ambiente) Sal : al gusto

: al gusto Pimienta negra : al gusto

: al gusto Hierbas frescas : tomillo, romero y salvia (al gusto)

: tomillo, romero y salvia (al gusto) Cebolla : 1 grande, cortada en cuartos

: 1 grande, cortada en cuartos Zanahorias : 2, peladas y cortadas en trozos grandes

: 2, peladas y cortadas en trozos grandes Apio : 2 ramas, cortadas en trozos grandes

: 2 ramas, cortadas en trozos grandes Caldo de pollo : 500 ml

: 500 ml Relleno: 500 g (puede ser comprado o casero)

Instrucciones

1. Preparar el Pavo

Descongelar : Si el pavo está congelado, asegúrate de descongelarlo en el refrigerador durante 2-3 días antes de cocinarlo.

: Si el pavo está congelado, asegúrate de descongelarlo en el refrigerador durante 2-3 días antes de cocinarlo. Precalentar el horno : Precalienta el horno a 180°C (350°F).

: Precalienta el horno a (350°F). Secar el pavo: Seca el pavo con toallas de papel tanto por dentro como por fuera.

2. Sazonar el Pavo

Mantequilla y hierbas : Mezcla la mantequilla con las hierbas frescas picadas en un tazón. Añade sal y pimienta al gusto.

: Mezcla la mantequilla con las hierbas frescas picadas en un tazón. Añade sal y pimienta al gusto. Untar la mantequilla: Con tus manos, separa suavemente la piel del pavo del músculo. Unta la mezcla de mantequilla y hierbas tanto sobre la piel como debajo de ella para darle un sabor extra.

3. Rellenar el Pavo

Relleno: Rellena la cavidad del pavo con el relleno, asegurándote de no sobrecargarlo. Cierra la cavidad con hilo de cocina o palillos.

4. Preparar la Bandeja

Verduras : Coloca las cebollas, zanahorias y apio en el fondo de una bandeja para asar. Esto ayudará a dar sabor al pavo y a la salsa.

: Coloca las cebollas, zanahorias y apio en el fondo de una bandeja para asar. Esto ayudará a dar sabor al pavo y a la salsa. Pavo en la bandeja: Sitúa el pavo sobre las verduras en la bandeja.

5. Asar el Pavo

Hornear : Cubre el pavo con papel de aluminio y hornéalo durante aproximadamente 2 horas .

: Cubre el pavo con papel de aluminio y hornéalo durante aproximadamente . Destapar: Retira el papel de aluminio y continúa asando por otras 30-60 minutos, o hasta que la piel esté dorada y crujiente. Un termómetro de carne debe registrar 75°C (165°F) en la parte más gruesa del muslo.

6. Preparar la Salsa

Recoger los jugos : Una vez que el pavo esté cocido, retíralo de la bandeja y deja reposar durante al menos 20-30 minutos antes de cortarlo.

: Una vez que el pavo esté cocido, retíralo de la bandeja y deja reposar durante al menos antes de cortarlo. Hacer la salsa: Mientras tanto, coloca la bandeja sobre el fuego medio y añade el caldo de pollo. Raspa los trozos dorados del fondo de la bandeja y deja reducir a fuego lento hasta que espese.

7. Servir

Cortar el Pavo : Corta el pavo en porciones y sírvelo en una fuente.

: Corta el pavo en porciones y sírvelo en una fuente. Acompañamientos: Sirve con salsa de arándano, puré de patatas, verduras asadas y el gravy hecho con los jugos del pavo.

Consejos Adicionales

Marinar : Si deseas, puedes marinar el pavo la noche anterior con sal y hierbas para potenciar el sabor.

: Si deseas, puedes marinar el pavo la noche anterior con sal y hierbas para potenciar el sabor. Controlar la temperatura: Asegúrate de que el pavo esté bien cocido, utilizando un termómetro de carne para garantizar la seguridad alimentaria.

Disfruta de este delicioso pavo asado al estilo británico, que seguramente será el centro de atención en tu cena navideña. ¡Feliz Navidad! 🎄

