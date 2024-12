Receta de Turrón Blanco de Almendras para Navidad al Estilo Español

Madrid, España.-

El turrón de almendra es un dulce tradicional que no puede faltar en las mesas españolas durante la Navidad. Este delicioso postre, que se elabora principalmente con almendras, miel y azúcar, cuenta con dos variedades principales: el turrón duro y el blando.

A continuación, te presentamos la receta para preparar el turrón blanco de almendras, una deliciosa opción que seguramente encantará a todos.

Ingredientes

Almendras : 300 g (preferiblemente tostadas)

: 300 g (preferiblemente tostadas) Miel : 150 g

: 150 g Azúcar : 100 g

: 100 g Clara de huevo : 1 (grande)

: 1 (grande) Canela en polvo : 1/2 cucharadita (opcional)

: 1/2 cucharadita (opcional) Papel de arroz: para forrar (opcional, pero recomendado)

Instrucciones

1. Preparar las Almendras

Tostar las almendras: Si las almendras no están tostadas, colócalas en una bandeja para hornear y tuéstalas en el horno precalentado a 180°C (350°F) durante unos 10-15 minutos, o hasta que estén doradas. Deja enfriar.

2. Hacer el Almibar

Cocinar miel y azúcar: En una cacerola a fuego medio, mezcla la miel y el azúcar. Cocina sin remover hasta que la mezcla alcance una temperatura de 120°C (248°F) usando un termómetro de cocina. Si no tienes un termómetro, puedes hacer una prueba de «bolita blanda», vertiendo una pequeña cantidad de la mezcla en agua fría; debe formar una bolita suave.

3. Batir la Clara de Huevo

Montar la clara: Mientras el almíbar se cocina, bate la clara de huevo en un bol limpio y seco hasta que forme picos suaves.

4. Mezclar los Ingredientes

Añadir el almíbar : Una vez que el almíbar esté listo, retíralo del fuego y, con cuidado, vierte lentamente sobre la clara de huevo batida, mientras sigues batiendo a velocidad media. Esto ayudará a que la mezcla emulsione y se vuelva cremosa.

: Una vez que el almíbar esté listo, retíralo del fuego y, con cuidado, vierte lentamente sobre la clara de huevo batida, mientras sigues batiendo a velocidad media. Esto ayudará a que la mezcla emulsione y se vuelva cremosa. Incorporar las almendras: Agrega las almendras tostadas y la canela (si la usas) a la mezcla y mezcla todo bien con una espátula o cuchara de madera hasta que las almendras estén bien cubiertas.

5. Montar el Turrón

Preparar el molde : Cubre un molde rectangular (o un molde de turrón) con papel de arroz, dejando que sobresalga por los bordes.

: Cubre un molde rectangular (o un molde de turrón) con papel de arroz, dejando que sobresalga por los bordes. Verter la mezcla: Vierte la mezcla de turrón en el molde y presiona firmemente para que quede compacto y uniforme. Si no tienes papel de arroz, puedes engrasar el molde ligeramente con un poco de aceite.

6. Dejar Enfriar

Refrigerar: Deja enfriar el turrón a temperatura ambiente durante 1-2 horas. Luego, refrigéralo durante al menos 24 horas para que tome cuerpo.

7. Servir

Cortar y disfrutar: Desmolda el turrón y córtalo en porciones. Puedes envolverlo en papel de celofán o dejarlo en un plato para compartir.

Consejos Adicionales

Variaciones : Puedes añadir otros ingredientes como frutas secas, chocolate o incluso un poco de licor para darle un toque diferente.

: Puedes añadir otros ingredientes como frutas secas, chocolate o incluso un poco de licor para darle un toque diferente. Almacenamiento: El turrón se conserva bien en un lugar fresco y seco, en un recipiente hermético, durante varias semanas.

El turrón blanco de almendras es un auténtico clásico de la gastronomía navideña española, que combina lo dulce y lo crujiente en cada bocado. ¡Disfruta de esta deliciosa receta y comparte la tradición navideña con amigos y familiares! 🎄🥜🍬

Receta de Turrón Blanco de Almendras para Navidad al Estilo Español was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.