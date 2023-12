Receta, Cómo preparar las tradicionales hallacas venezolanas para navidad y año nuevo

¡La preparación es muy sencilla así que anímate!

Receta para para 60 hallacas

Ingredientes para el guiso

200 gramos de harina de maíz para espesar el guiso

3 kilos de pulpa de cochino de cochino

3 kg de pollo

2 kg carne de res picada para hallacas

3 limones para lavar el pollo y el cochino

1 taza de aceite anotado

1 1/2 kilos de cebolla molida gruesa

400 gramos de lo blanco de ajo porro picadito y parte de lo verde

200 gramos de lo blanco de cebollín picado y parte de lo verde

3/4 de taza de dientes de ajo triturados con 1/2 taza de alcaparras pequeñas en 1/2 taza salsa inglesa

1 kilogramo de pimentón rojo, picadito

2 kilogramos de tomate licuado, y colado solo el jugo

200g ajíes dulces picaditos

30 gotas de salsa picante tabasco

1 frasco de 270 gramos de encurtidos en mostaza triturados

2 tazas de vino dulce tipo Moscatel o Sagrada familia

¼ taza de vinagre

1 taza de azúcar

1 1/2 cucharada de pimentón rojo seco molido (paprika)

1 cucharada de pimienta negra molida

5 cucharadas de sal

5 cubitos de pollo

½ taza de pasta de tomate

¾ de taza de mostaza

Preparación

Colocar en el caldero u olla el aceite de onoto y sofreír la cebolla, ajo porro y cebollín. Cuando ya estén bien dormidos, colocar el pimentón y ajíes, dejar marchitar bien luego agregar el licuado de ajo y alcaparras, y el resto de los ingredientes exceptuando la harina de maíz.

Dejar cocinar un rato y agregar las pechugas de pollo. Cocinar unos 20 minutos, sacar, dejar enfriar y luego picar. Reservar.

Colocar el cochino en agua y dejar hervir unos minutos. Sacar y dejar enfriar, luego picar y agregar al guiso de vegetales junto a la carne de res.

Cuando ya esté blando agregar el pollo picado cocinar unos minutos más. Rectificar la sal, dulce y picante según su gusto y criterio.

Luego, agregar la harina de maíz e ir moviendo para que no se formen grumos y espesar. Bajar del fuego y dejar enfriar.

Ingredientes para la masa

5 tazas de manteca de cochino

2 Kg de harina de maíz

15 tazas de agua para hidratar la masa

5 cucharadas de sal

6 cucharadas de semilla de onoto

Manteca para pintar

Preparación

Colocar el agua y la sal en un bol. Agregar, poco a poco y sin dejar de mover, la harina. Amasar hasta unir bien.

Dejar reposar hasta que hidrate. Pintar la manteca de cochino con el onoto y, luego que la masa está bien reposada, ir pintando con la manteca y el onoto. Separar en unidades de 100 grs c/u

Para el montaje

1 kilogramo de pimentones rojos pelados y picado en tiras

150 gramos de almendras peladas

1/2 kilogramo de cebollas pequeñas picadas en rueditas

2/3 de taza de alcaparras pequeñas

2 1/2 tazas de aceitunas

2 1/4 tazas de pasas sin semillas

60 hojas de plátano limpias

Pabilo para amarrar

Preparación

Hacer bolas con cada porción de 100 gramos de masa. Colocar una bola en el centro de la hoja de plátano y aplastar haciendo un círculo. La masa debe quedar con un grosor de uno o dos milímetros.

Colocar 150 gramos de guiso en el centro de la masa. Adornar con una tira de pimentón, una o dos almendras, pasas, una o dos aceitunas, alcaparras y una ruedita de cebolla.

Doblar la hoja de plátano por la mitad, uniendo los dos extremos más largos, de forma que quede un rectángulo. Hay que procurar que el guiso no se salga de la masa. Doblar los dos extremos más angostos hacia adentro.

Amarrar la hallaca haciendo una especie de cuadrícula con el pabilo, como se muestra en la imagen.

Repetir el mismo procedimiento con la masa y el guiso restante.