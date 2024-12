Receta del Mince Pie el pastel Tradicional navideño del Reino Unido

Los Mince Pies son un delicioso y tradicional dulce británico que se disfruta especialmente durante la temporada navideña.

Estas pequeñas tartas están rellenas de una mezcla de frutas secas, especias y, a menudo, un toque de brandy o vino.

A continuación, te presentamos una receta clásica para preparar Mince Pies al estilo del Reino Unido.

Ingredientes

Para la Masa

Harina : 225 g (todo uso)

: 225 g (todo uso) Mantequilla : 110 g (fría y cortada en cubos)

: 110 g (fría y cortada en cubos) Azúcar glas : 50 g

: 50 g Sal : 1 pizca

: 1 pizca Agua fría: 2-3 cucharadas

Para el Relleno

Mince meat : 400 g (puedes comprarlo o hacerlo en casa, que incluye una mezcla de frutas secas, especias y, a veces, carne)

: 400 g (puedes comprarlo o hacerlo en casa, que incluye una mezcla de frutas secas, especias y, a veces, carne) Brandy o vino : 2 cucharadas (opcional)

: 2 cucharadas (opcional) Ralladura de limón : de 1 limón

: de 1 limón Ralladura de naranja: de 1 naranja

Instrucciones

1. Preparar la Masa

Mezclar ingredientes secos : En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar glas y la sal.

: En un tazón grande, mezcla la harina, el azúcar glas y la sal. Añadir la mantequilla : Agrega la mantequilla fría y, con las yemas de los dedos, mezcla hasta que la mezcla tenga una textura similar a migas finas.

: Agrega la mantequilla fría y, con las yemas de los dedos, mezcla hasta que la mezcla tenga una textura similar a migas finas. Incorporar agua : Añade el agua fría, cucharada a cucharada, hasta que la masa comience a unirse. No la trabajes demasiado.

: Añade el agua fría, cucharada a cucharada, hasta que la masa comience a unirse. No la trabajes demasiado. Refrigerar: Forma una bola con la masa, envuélvela en film transparente y refrigérala durante al menos 30 minutos.

2. Preparar el Relleno

Mezclar el relleno: En un tazón, combina el mince meat con el brandy, la ralladura de limón y la ralladura de naranja. Mezcla bien y deja reposar mientras preparas la masa.

3. Montar las Tartas

Precalentar el horno : Precalienta el horno a 190°C (375°F).

: Precalienta el horno a (375°F). Estirar la masa : En una superficie enharinada, estira la masa hasta que tenga un grosor de aproximadamente 3 mm .

: En una superficie enharinada, estira la masa hasta que tenga un grosor de aproximadamente . Cortar las bases : Usa un cortador redondo (de unos 7-8 cm ) para cortar círculos de masa. Coloca cada círculo en un molde para muffins o tartas.

: Usa un cortador redondo (de unos ) para cortar círculos de masa. Coloca cada círculo en un molde para muffins o tartas. Agregar el relleno: Llena cada base con una cucharada del relleno de mince meat.

4. Cubrir las Tartas

Cortar tapas : Con la masa restante, corta círculos más pequeños o formas decorativas para cubrir las tartas. Puedes hacer agujeros en la parte superior para que el vapor escape.

: Con la masa restante, corta círculos más pequeños o formas decorativas para cubrir las tartas. Puedes hacer agujeros en la parte superior para que el vapor escape. Sellar los bordes: Presiona los bordes para sellar las tartas.

5. Hornear

Hornear : Hornea las mince pies en el horno precalentado durante 20-25 minutos o hasta que estén doradas.

: Hornea las mince pies en el horno precalentado durante o hasta que estén doradas. Enfriar: Una vez horneadas, retíralas del horno y deja enfriar en el molde durante unos minutos antes de transferirlas a una rejilla.

6. Servir

Espolvorear azúcar glas : Antes de servir, puedes espolvorear un poco de azúcar glas sobre las mince pies para darles un toque festivo.

: Antes de servir, puedes espolvorear un poco de azúcar glas sobre las mince pies para darles un toque festivo. Acompañar: Estas tartas son deliciosas solas o acompañadas de crema batida o helado.

Consejos Adicionales

Hacer el mince meat : Si decides hacer tu propio mince meat, puedes incluir carne picada, frutas secas, nueces, especias y un poco de alcohol. Déjalo reposar en un lugar fresco durante una semana para que los sabores se intensifiquen.

: Si decides hacer tu propio mince meat, puedes incluir carne picada, frutas secas, nueces, especias y un poco de alcohol. Déjalo reposar en un lugar fresco durante una semana para que los sabores se intensifiquen. Variaciones: Puedes experimentar con diferentes especias o añadir un poco de chocolate para un sabor único.

Los Mince Pies son una delicia que captura la esencia de la Navidad en el Reino Unido. Prepararlos en casa te permitirá disfrutar de su sabor auténtico y compartir esta tradición con tus seres queridos. ¡Disfruta de tus Mince Pies! 🎄

