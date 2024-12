Receta del tradicional Pudding de Navidad Británico

El Pudding de Navidad es un postre tradicional en el Reino Unido, conocido por su rica y densa textura, así como por su mezcla de especias y frutas secas. Este icónico postre se sirve a menudo flambeado y acompañado de una deliciosa salsa de brandy, lo que lo convierte en una celebración especial en las mesas navideñas.

A continuación, te presentamos una receta para preparar un auténtico Pudding de Navidad británico.

Ingredientes

Para el Pudding

Frutas secas : 200 g (pasas, ciruelas pasas, albaricoques secos o una mezcla)

: 200 g (pasas, ciruelas pasas, albaricoques secos o una mezcla) Nueces : 100 g (picadas)

: 100 g (picadas) Harina de trigo : 125 g

: 125 g Pan rallado : 125 g

: 125 g Azúcar moreno : 100 g

: 100 g Mantequilla : 100 g (derretida)

: 100 g (derretida) Huevos : 2 (grandes)

: 2 (grandes) Leche : 100 ml

: 100 ml Ralladura de limón : de 1 limón

: de 1 limón Ralladura de naranja : de 1 naranja

: de 1 naranja Especias : 1 cucharadita de canela, 1/2 cucharadita de nuez moscada y 1/4 cucharadita de clavo molido

: 1 cucharadita de canela, 1/2 cucharadita de nuez moscada y 1/4 cucharadita de clavo molido Levadura en polvo : 1/2 cucharadita

: 1/2 cucharadita Brandy : 50 ml (más para flambear)

: 50 ml (más para flambear) Sal: una pizca

Para la Salsa de Brandy

Nata para montar : 200 ml

: 200 ml Azúcar glas : 50 g

: 50 g Brandy: 2-3 cucharadas

Instrucciones

1. Preparar las Frutas

Remojar las frutas: En un bol, mezcla las frutas secas con el brandy y deja reposar durante al menos 1 hora o, idealmente, toda la noche. Esto ayudará a que las frutas absorban el sabor del brandy.

2. Preparar la Mezcla del Pudding

Mezclar ingredientes secos : En un bol grande, mezcla la harina, el pan rallado, el azúcar moreno, las especias, la levadura en polvo y una pizca de sal.

: En un bol grande, mezcla la harina, el pan rallado, el azúcar moreno, las especias, la levadura en polvo y una pizca de sal. Agregar ingredientes húmedos : En otro bol, bate los huevos y mezcla con la mantequilla derretida, la leche, la ralladura de limón y naranja. Agrega esta mezcla a los ingredientes secos y mezcla bien hasta que estén combinados.

: En otro bol, bate los huevos y mezcla con la mantequilla derretida, la leche, la ralladura de limón y naranja. Agrega esta mezcla a los ingredientes secos y mezcla bien hasta que estén combinados. Incorporar las frutas y nueces: Agrega las frutas remojadas y las nueces picadas a la mezcla y revuelve hasta que estén bien distribuidas.

3. Cocinar el Pudding

Preparar el molde : Engrasa un molde para pudding (puede ser de acero inoxidable o vidrio) y cubre la parte inferior con papel de hornear.

: Engrasa un molde para pudding (puede ser de acero inoxidable o vidrio) y cubre la parte inferior con papel de hornear. Verter la mezcla : Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie.

: Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie. Cubrir : Cubre el molde con papel de hornear y luego con papel de aluminio, asegurándolo con un hilo de cocina.

: Cubre el molde con papel de hornear y luego con papel de aluminio, asegurándolo con un hilo de cocina. Cocción al vapor: Coloca el molde en una olla grande con agua hirviendo (asegúrate de que el agua llegue a la mitad del molde) y cocina al vapor durante 6-8 horas, agregando agua caliente según sea necesario.

4. Dejar Enfriar y Reposar

Enfriar : Una vez cocido, saca el pudding del agua y deja enfriar completamente en el molde.

: Una vez cocido, saca el pudding del agua y deja enfriar completamente en el molde. Reposar: Luego, desmolda y envuelve el pudding en papel film. Se puede almacenar en un lugar fresco y oscuro durante varias semanas (incluso meses) para que desarrolle su sabor.

5. Preparar la Salsa de Brandy

Batir la nata: En un bol, bate la nata para montar con el azúcar glas hasta que forme picos suaves. Agrega el brandy y mezcla suavemente.

6. Servir el Pudding

Calentar y flambear : En el momento de servir, calienta el pudding en una olla a vapor durante unos minutos. Luego, colócalo en un plato resistente al fuego, vierte un poco de brandy por encima y enciéndelo con cuidado para flambear.

: En el momento de servir, calienta el pudding en una olla a vapor durante unos minutos. Luego, colócalo en un plato resistente al fuego, vierte un poco de brandy por encima y enciéndelo con cuidado para flambear. Acompañar: Sirve el pudding caliente con la salsa de brandy al lado.

Consejos Adicionales

Sorpresas : Tradicionalmente, algunos añaden pequeñas sorpresas (como una moneda) en el pudding, pero asegúrate de advertir a tus invitados.

: Tradicionalmente, algunos añaden pequeñas sorpresas (como una moneda) en el pudding, pero asegúrate de advertir a tus invitados. Variaciones: Puedes experimentar con diferentes tipos de frutas secas y nueces según tu preferencia.

El Pudding de Navidad es un símbolo de la celebración y la tradición en el Reino Unido, lleno de sabores y aromas que evocan la calidez de la temporada navideña. ¡Disfruta de esta deliciosa receta y comparte la alegría de la Navidad con tus seres queridos! 🎄🍰🔥

