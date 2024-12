Receta del tradicional Roscón de Reyes Español

Receta de Roscón de Reyes Español

El Roscón de Reyes es un dulce tradicional español que se disfruta especialmente el 6 de enero, durante la celebración de la Epifanía. Este delicioso pastel, decorado con frutas confitadas y a menudo relleno de sorpresas, es una parte esencial de las festividades navideñas.

A continuación, te presentamos una receta para preparar un auténtico Roscón de Reyes en casa.

Ingredientes

Para la Masa

Harina de fuerza : 500 g

: 500 g Levadura fresca : 25 g (o 7 g de levadura seca)

: 25 g (o 7 g de levadura seca) Leche : 200 ml (tibia)

: 200 ml (tibia) Azúcar : 100 g

: 100 g Mantequilla : 80 g (a temperatura ambiente)

: 80 g (a temperatura ambiente) Huevos : 2 (grandes)

: 2 (grandes) Ralladura de naranja : de 1 naranja

: de 1 naranja Ralladura de limón : de 1 limón

: de 1 limón Agua de azahar : 2 cucharadas (opcional)

: 2 cucharadas (opcional) Sal: 1 cucharadita

Para Decorar

Frutas confitadas : al gusto (naranjas, limones, cerezas, etc.)

: al gusto (naranjas, limones, cerezas, etc.) Azúcar : 2 cucharadas

: 2 cucharadas Huevo: 1 (batido, para pintar)

Sorpresas (opcional)

Figuritas: un rey y una haba (o cualquier otro tipo de sorpresa).

Instrucciones

1. Preparar la Masa

Activar la levadura : Si usas levadura seca, mezcla la levadura con la leche tibia y una cucharada de azúcar. Deja reposar durante unos 10 minutos hasta que espume.

: Si usas levadura seca, mezcla la levadura con la leche tibia y una cucharada de azúcar. Deja reposar durante unos hasta que espume. Mezclar ingredientes secos : En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar y la sal. Forma un hueco en el centro.

: En un bol grande, mezcla la harina, el azúcar y la sal. Forma un hueco en el centro. Incorporar ingredientes líquidos: Añade los huevos, la leche con la levadura, la mantequilla, las ralladuras de naranja y limón, y el agua de azahar al hueco de la harina. Mezcla hasta que se forme una masa.

2. Amasar

Amasar la masa : Amasa la mezcla durante unos 10 minutos , hasta que la masa esté suave y elástica. Si la masa está muy pegajosa, puedes añadir un poco más de harina.

: Amasa la mezcla durante unos , hasta que la masa esté suave y elástica. Si la masa está muy pegajosa, puedes añadir un poco más de harina. Primer levado: Forma una bola con la masa y colócala en un bol ligeramente engrasado. Cúbrelo con un paño limpio y húmedo y deja reposar en un lugar cálido durante aproximadamente 1-2 horas, o hasta que doble su tamaño.

3. Dar Forma al Roscón

Dar forma : Una vez que la masa haya levado, golpea suavemente para desgasificarla. Forma una bola y, con el dedo, haz un agujero en el centro para darle forma de anillo. Asegúrate de que el agujero sea lo suficientemente grande, ya que se cerrará un poco durante el segundo levado.

: Una vez que la masa haya levado, golpea suavemente para desgasificarla. Forma una bola y, con el dedo, haz un agujero en el centro para darle forma de anillo. Asegúrate de que el agujero sea lo suficientemente grande, ya que se cerrará un poco durante el segundo levado. Colocar en la bandeja: Coloca el roscón en una bandeja de horno forrada con papel de hornear.

4. Segundo Levado

Levado final: Cubre nuevamente con un paño y deja reposar durante 30-45 minutos en un lugar cálido.

5. Decorar y Hornear

Precalentar el horno : Precalienta el horno a 180°C (350°F).

: Precalienta el horno a (350°F). Pintar y decorar : Pinta el roscón con huevo batido y decora con las frutas confitadas y el azúcar.

: Pinta el roscón con huevo batido y decora con las frutas confitadas y el azúcar. Hornear: Hornea durante 20-25 minutos o hasta que esté dorado. Si se dora demasiado rápido, puedes cubrirlo con papel de aluminio.

6. Enfriar y Servir

Enfriar : Una vez horneado, deja enfriar sobre una rejilla.

: Una vez horneado, deja enfriar sobre una rejilla. Sorpresas: Antes de servir, puedes esconder dentro las figuritas (el rey y la haba) en el roscón.

Consejos Adicionales

Rellenos : Si lo prefieres, puedes rellenar el roscón con nata montada, crema pastelera o cualquier otro relleno de tu elección.

: Si lo prefieres, puedes rellenar el roscón con nata montada, crema pastelera o cualquier otro relleno de tu elección. Variaciones: Experimenta con diferentes decoraciones o sabores, como chocolate o frutos secos.

El Roscón de Reyes es un símbolo de la festividad y un delicioso postre que une a familiares y amigos en esta celebración. ¡Disfruta de esta receta y celebra el Día de Reyes con un dulce toque español! 🎉👑🍰

