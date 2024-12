Receta del tradicional Stollen navideño Alemán.

Colonia, Alemania.

El Stollen es un dulce navideño icónico de Alemania, conocido por su rica mezcla de frutas secas, especias y un toque de marzipan. Este pan de frutas es típicamente espolvoreado con azúcar glas, lo que le da un aspecto festivo y delicioso. A continuación, te presento una receta para preparar un auténtico Stollen alemán en casa.

Ingredientes

Para la Masa

Harina de fuerza : 500 g

: 500 g Levadura fresca : 25 g (o 7 g de levadura seca)

: 25 g (o 7 g de levadura seca) Leche : 200 ml (tibia)

: 200 ml (tibia) Mantequilla : 150 g (derretida y un poco más para pincelar)

: 150 g (derretida y un poco más para pincelar) Azúcar : 100 g

: 100 g Huevos : 2 (grandes)

: 2 (grandes) Ralladura de limón : de 1 limón

: de 1 limón Ralladura de naranja : de 1 naranja

: de 1 naranja Sal : 1/2 cucharadita

: 1/2 cucharadita Especias: 1 cucharadita de canela en polvo y 1/4 cucharadita de nuez moscada (opcional)

Para el Relleno

Frutas secas : 200 g (una mezcla de pasas, frutas confitadas y albaricoques secos, picados)

: 200 g (una mezcla de pasas, frutas confitadas y albaricoques secos, picados) Nueces o almendras : 100 g (picadas)

: 100 g (picadas) Marzipan : 100 g (opcional, pero tradicional)

: 100 g (opcional, pero tradicional) Ron o agua: 2 cucharadas (para remojar las frutas)

Para Decorar

Azúcar glas : al gusto para espolvorear

: al gusto para espolvorear Mantequilla: derretida para pincelar después de hornear

Instrucciones

1. Preparar las Frutas

Remojar las frutas: En un bol, mezcla las frutas secas con el ron o agua y deja reposar durante al menos 30 minutos para que absorban el líquido.

2. Preparar la Masa

Activar la levadura : Si usas levadura seca, mezcla la levadura con la leche tibia y una cucharada de azúcar. Deja reposar durante unos 10 minutos hasta que espume.

: Si usas levadura seca, mezcla la levadura con la leche tibia y una cucharada de azúcar. Deja reposar durante unos hasta que espume. Mezclar ingredientes secos : En un bol grande, combina la harina, el azúcar, la sal y las especias.

: En un bol grande, combina la harina, el azúcar, la sal y las especias. Incorporar ingredientes líquidos: En el centro de la mezcla de harina, añade los huevos, la mantequilla derretida, la ralladura de limón y naranja, y la leche con la levadura. Mezcla todo hasta formar una masa.

3. Amasar

Amasar la masa : Amasa la mezcla durante unos 10 minutos en una superficie enharinada hasta que esté suave y elástica.

: Amasa la mezcla durante unos en una superficie enharinada hasta que esté suave y elástica. Incorporar el relleno: Agrega las frutas secas y las nueces picadas a la masa y amasa de nuevo para que se integren bien.

4. Primer Levado

Dejar levar: Forma una bola con la masa, colócala en un bol ligeramente engrasado, cúbrela con un paño y deja reposar en un lugar cálido durante 1-2 horas, o hasta que duplique su tamaño.

5. Dar Forma al Stollen

Formar el Stollen : Una vez que la masa haya levado, golpéala suavemente para desgasificarla. Forma un óvalo y, si usas marzipan, forma un cilindro y colócalo en el centro de la masa. Dobla los bordes de la masa sobre el marzipan y dale forma de pan.

: Una vez que la masa haya levado, golpéala suavemente para desgasificarla. Forma un óvalo y, si usas marzipan, forma un cilindro y colócalo en el centro de la masa. Dobla los bordes de la masa sobre el marzipan y dale forma de pan. Colocar en la bandeja: Coloca el Stollen en una bandeja para hornear forrada con papel de hornear.

6. Segundo Levado

Levado final: Cubre el Stollen con un paño y deja reposar durante 30-45 minutos en un lugar cálido.

7. Hornear

Precalentar el horno : Precalienta el horno a 180°C (350°F).

: Precalienta el horno a (350°F). Hornear: Hornea el Stollen durante 40-50 minutos, o hasta que esté dorado y al golpearlo en la parte inferior suene hueco.

8. Enfriar y Decorar

Enfriar : Una vez horneado, deja enfriar el Stollen sobre una rejilla.

: Una vez horneado, deja enfriar el Stollen sobre una rejilla. Pincelar y espolvorear: Pincela con mantequilla derretida y espolvorea generosamente con azúcar glas antes de servir.

Consejos Adicionales

Almacenamiento : El Stollen se conserva bien envuelto en film transparente en un lugar fresco y seco, mejorando su sabor con el tiempo.

: El Stollen se conserva bien envuelto en film transparente en un lugar fresco y seco, mejorando su sabor con el tiempo. Variaciones: Puedes experimentar con diferentes frutos secos o añadir especias como cardamomo o jengibre para un toque único.

El Stollen es un verdadero símbolo de la Navidad alemana, lleno de sabor y tradición. Disfruta de esta deliciosa receta y comparte el espíritu navideño con familiares y amigos. ¡Feliz Navidad! 🎄🍞✨

Receta del tradicional Stollen navideño Alemán.

