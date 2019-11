Esta deliciosa receta de Funche Criollo, forma parte de la cultura gastronómica de nuestro hermoso país, hoy se las traemos para que disfruten de ella.

Ingredientes:

200 grs de harina de maíz (Según la cantidad de comensales, pues con esta cantidad sale un plato pequeño)

Onoto o cúrcuma para dar color a la harina

Aceite

1 L. Caldo de pollo o agua

Una pechuga de pollo

Sal

Pimentón

Cebolla

Ajo

Ajoporro

Aceitunas

Alcaparras

Preparación del Funche Criollo:

Pica todos aliños finamente. En un caldero pon a sofreír las cebollas, la zanahoria. Al estar un poco traslucido se incorporan los demás ingredientes. Al estar listo el sofrito agrega el caldo o el agua. Deja hervir y cuando todo ablande se baja el fuego y añade poco a poco la harina sin dejar de revolver con una cuchara de madera. Incorpora harina hasta formar una masa gruesa. El punto ideal es el de textura como si fueses a hacer croquetas, que despegue del caldero. Coloca un chorrito de aceite en un recipiente y agrega la preparación y compáctalo con una cuchara. Deja que se enfríe, desmolda y córtalo en porciones individuales.

¡Listo para disfrutar el funche criollo!, sigue leyendo las recetas más buenas, bonitas y baratas en nuestra sección de Gastronomía

