Receta: Leche de Soja

Esta semana traeremos varias opciones de leches vegetales para las personas que son intolerantes a la lactosa o como un recurso viable para palear la escasés de leche completa en nuestro país.

Ingredientes para 2 litros de leche:

300 gr de soja (en lo posible sin cáscara y que no sea transgénica)

litro y medio de agua

Preparación: Lavamos bien la soja, descartando granos con color diferente o los que estén rotos.

Ponemos los granos de soja a remojo durante 12 horas.

Ahora lo escurrimos y llevamos la soja a la batidora (primero sin incluir el agua). Hay que procesarla bien, para obtener una leche espesa.

Seguidamente, incluimos el agua, intentando obtener un poco más de su jugo en compañía del agua.

Ahora hemos de filtrar la leche. Y para ello necesitamos una tela de algodón, con el fin de separar los restos sólidos de la leche. Es muy importante.

Ahora lo llevamos a una cazuela a fuego medio..

Cada vez que veas que hierve y sube la espuma, quita la cazuela del fuego para que baje, y después, vuelve a ponerlo. Lo removemos bien. Hemos de repetir esta operación hasta que ya no haga más espuma (unas cuatro o cinco veces). Una vez que hierve sin formar espuma, lo dejamos hirviendo a fuego lento 25 minutos. La soja debe cocinarse bien, es esencial.

Ahora ya puedes llevarla a la nevera para dejarla enfriar. Recuerda que las leches vegetales no pueden consumirse más allá de dos días.