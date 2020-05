Ingredientes

2 remolachas

1 ananá (o ananá en almíbar)

1 zanahoria

1 taza de arándanos

Elaboración

Pelar las remolachas y zanahorias. Cortar en trozos.

Pelar y picar el ananá.

Licuar con hielo.

Para que no quede tan espeso se recomienda colarlo.

