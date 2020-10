Receta de Pasta con camarones al ajillo.

Ingredientes

6 tazas de agua

2 hojas de laurel

400 gramos de espagueti

3 cucharadas de aceite de oliva

4 cucharadas de mantequilla

3 dientes de ajo cortado en láminas

2 piezas de ají picante cortado en aros

1 1/2 tazas de camarones (limpios y listos para cocinar)

1 cucharadita de orégano

Sal y pimienta al gusto

1 taza de queso parmesano

Preparación

Calentar una olla a fuego medio con agua, hasta que llegue a punto de ebullición. Añadir la pasta, sal y las hojas de laurel. Cocinar por 10 minutos o hasta que esté al dente.

Calentar en una sartén a fuego bajo el aceite y la mantequilla. Agregar las láminas de ajo y el ají y cocinar hasta que estén suave.

Incorporar los camarones y cocinar durante tres minutos. En la misma sartén, vaciar la pasta ya cocida y sazonar con sal, pimienta y orégano al gusto.

Servir con queso parmesano rallado y disfrutar.

