Receta de Pastel de Carne

Un rico pastel de carne hecho al horno, con carne molida y una sencilla salsa de tomate pero que dará un resultado estupendo en tu cena navideña. Además es bueno, bonito y barato. Todos los ingredientes los conseguimos fácilmente.

Ingredientes para 5 raciones de Pastel de carne al horno:

• 1 Kilo de Carne Molida de res

• 1 Huevo

• 1 Cdta. de Salsa inglesa

• 1 Cdta. de Aceite

• ½ Cdta. de Sal

• ½ Taza de Avena

• ½ Taza de Salsa de tomate

• ¾ Taza de Cebolla picada

Instrucciones :

1 Precalienta el horno a 375º F. así cuando vayamos a meter a cocinar nuestro pastel de carne, el horno no estará frío.

2 Para preparar la carne, calienta una sartén con poquito aceite y haz un sofrito con la cebolla. Recuerda que esta debe estar picada finamente.

3 Por otro lado, mezcla en un bol la salsa inglesa con la sal, la avena, el huevo, la salsa de tomate y la carne molida. Amasa todo hasta que la carne se mezcle por completo con el resto de ingredientes.

4 Ahora, incorpora en el bol la cebolla frita y vuelve amasar hasta que que la cebolla se reparta de forma uniforme entre toda la carne molida.

5 Engrasa un molde de 13″ por 9″ y vacía la mezcla de carne. Reparte de forma que la carne cubra toda la superficie, la idea es que quede un rectángulo de unas 5 pulgadas por 9.

Truco: Si quieres, puedes poner tiras de tocineta en la base del molde.

