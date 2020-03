Receta para preparar brownies

Ingredientes:

2 huevos

60 gramos de harina

370 gramos de chocolate en barra

Utensilios:

Molde

Preparación:

1 En un recipiente, bate los huevos.

2 Agrega la harina, y mezcla hasta obtener una contextura uniforme.

3 Añade la crema de cacao, sigue integrando los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.

4 Engrasa el molde con un poco de aceite. Ingresa al horno durante 35 minutos. Cuando el brownie esté listo, espera algunos minutos antes de desmoldar.

Puedes adornar tu brownie como desees. Agrégale frutas o simplemente acompáñalo con un rico café con leche.

Receta para preparar Brownies was last modified: by

En : Gastronomía