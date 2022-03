Receta Saludable de Galletas de Avena con Chispas de Chocolate.

Galletas de Avena con Chispas de Chocolate

Ingredientes

50g de Aceite de Coco

100g de Azúcar Morena o Edulcorante

125g de Harina de Avena

40ml de Leche de Almendras

1/2 cdta. de Levadura

1 pizca de Sal

Extracto de Vainilla

80g de chocolate negro o chips de chocolate

¿Cómo preparar galletas de avena con chispas de chocolate?

Si no tienes chips de chocolate, puedes triturar el chocolate negro con ayuda de un rayador. En un bowl aparte, mezcla con la batidora el aceite de coco y el azúcar. Añade la leche de almendras y una cucharadita de extracto de vainilla. Posteriormente mezcla. Con ayuda de un colador, integra la harina de avena a la mezcla y posteriormente bate hasta formar una masa. Cuando la mezcla se ponga más compacta, integra con ayuda de tus manos. Comienza a formar las galletas y posteriormente añade el chocolate. Coloca en una fuente para horno papel vegetal o de silicona. Luego coloca las galletas sobre el molde y hornea a 180°C durante 10 a 15 minutos. Coloca sobre una rejilla para que enfríe.

¡Y listo!

