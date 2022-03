Receta saludable de Mango, Yogurt y Chía

Vaso de Mango, Yogurt y Chía

Ingredientes:

1 Mango Mediano

1 Lima

1 Yogurt Natural

Extracto de Vainilla

1/2 taza de Leche Vegetal o Avena

2 cdas. de Chía

Miel al gusto

¿Cómo preparar el vaso de mango, yogurt y chía?

Activa las semillas de Chía dejándolas reposar 30 minutos en un recipiente con la leche. Pela el mango y extrae toda la pulpa posible. Coloca la pulpa de mango en la licuadora junto a un poco de miel. En un vaso aparte, exprime la lima hasta tener un zumo. Mezcla la lima con el mango e integra. Añade el Yogurt, el extracto de vainilla y la miel al recipiente con las semillas de Chía. Integra hasta obtener una textura cremosa. Posteriormente se distribuye en los vasos agregando primero una capa de la mezcla del mango y luego la mezcla de Chía. Opcional: Decora la parte superior con ralladura de Lima.

¿Qué beneficios ofrece el vaso de mango, yogurt y chía?

El mango posee vitamina A importante para el cuidado de la salud de los ojos y buena para mantener bien la visión.

Asimismo, diversos estudios señalan que los fenoles presentes en el mango ayudan a prevenir el cáncer.

La chía tiene propiedades de rápida digestión, además posee alto contenido en fibra y es bueno para reducir la saciedad.

En: Gastronomía