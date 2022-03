Receta saludable de Trufas de Chocolate

Ingredientes:

150g de chocolate para fundir

2 cdas. de Miel o Stevia

150ml de Leche vegetal

50g de Avena molida

30g de Cacao en polvo sin azúcar

¿Cómo preparar Receta saludable de Trufas de Chocolate ?

Caliente la leche vegetal en una olla a fuego medio. Añade el chocolate e integra hasta que se funda. Una vez fundido, colócalo en un bowl y añade la avena y el edulcorante, miel o Stevia. Mezcla y luego deja reposar 30 minutos en el refrigerador. Con ayuda de una cuchara de helado, ve formando las bolitas. Espolvorea el cacao encima de las trufas que hayas formado.

¡Y listo para consumir!

¿Qué beneficios ofrecen las trufas de chocolate?

El chocolate es un buen aliado para reducir el estrés, pues su consumo ayuda a bajar el cortisol.

Además, el chocolate cuenta con propiedades antioxidantes, que ayudan a reducir el daño oxidativo de las células.

También, el chocolate es bueno para el cerebro, porque estimula el flujo de la sangre hacia el cerebro y al corazón.

En: Gastronomía