Recetas de cocina Tradicional navideña de Alemania

La Navidad en Alemania es un tiempo de celebración, luces brillantes y, por supuesto, una abundante gastronomía que deleita los paladares.

Con tradiciones que varían de una región a otra, la mesa navideña alemana está llena de sabores reconfortantes y dulces irresistibles.

A continuación, exploraremos algunas de las recetas más emblemáticas que adornan las festividades en este país.

1. Stollen

El stollen es el pan dulce navideño por excelencia en Alemania. Este bizcocho esponjoso, tradicionalmente relleno de frutas secas y nueces, está espolvoreado con azúcar glas y suele tener un toque de especias.

Receta básica:

Ingredientes : 500 g de harina, 200 g de mantequilla, 100 g de azúcar, 200 ml de leche, 25 g de levadura, 200 g de frutas confitadas, 100 g de almendras, y especias (canela, nuez moscada).

: 500 g de harina, 200 g de mantequilla, 100 g de azúcar, 200 ml de leche, 25 g de levadura, 200 g de frutas confitadas, 100 g de almendras, y especias (canela, nuez moscada). Preparación: Mezcla la harina con la levadura disuelta en leche tibia. Agrega la mantequilla derretida, el azúcar, las especias y las frutas. Amasa y deja reposar. Forma un pan, hornea a 180°C durante 40 minutos y espolvorea con azúcar glas al enfriar.

2. Lebkuchen

Los lebkuchen son galletas especiadas, similares a los gingerbread, que se preparan durante la temporada navideña. Suelen estar decoradas con glaseado o cubiertas de chocolate, y son un regalo muy popular.

Receta básica:

Ingredientes : 250 g de miel, 150 g de azúcar, 500 g de harina, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de especias para galletas, y nueces al gusto.

: 250 g de miel, 150 g de azúcar, 500 g de harina, 1 cucharadita de bicarbonato de sodio, 2 cucharaditas de especias para galletas, y nueces al gusto. Preparación: Calienta la miel y el azúcar, y mezcla con la harina y las especias. Agrega el bicarbonato y las nueces. Forma galletas y hornea a 180°C durante 10-12 minutos. Decora con glaseado o chocolate al gusto.

3. Ganso Asado

El ganso asado es un plato principal tradicional que se sirve en muchas mesas alemanas durante la cena de Nochebuena. Se prepara con una mezcla de hierbas y especias, y se acompaña con un delicioso gravy.

Receta básica:

Ingredientes : 1 ganso (aproximadamente 3-4 kg), 2 manzanas, 2 cebollas, 1 rama de romero, sal y pimienta.

: 1 ganso (aproximadamente 3-4 kg), 2 manzanas, 2 cebollas, 1 rama de romero, sal y pimienta. Preparación: Limpia el ganso y sazona por dentro y por fuera con sal y pimienta. Rellena con las manzanas y cebollas. Asa en el horno a 180°C durante aproximadamente 2-3 horas, rociando con su jugo cada 30 minutos.

4. Kartoffelsalat (Ensalada de Patatas)

La ensalada de patatas es un acompañamiento popular en las celebraciones alemanas. Existen muchas variaciones, pero la versión con mayonesa es la más común durante la Navidad.

Receta básica:

Ingredientes : 1 kg de patatas, 200 g de mayonesa, 1 cebolla, y sal y pimienta al gusto.

: 1 kg de patatas, 200 g de mayonesa, 1 cebolla, y sal y pimienta al gusto. Preparación: Cocina las patatas y pélalas. Corta en rodajas y mezcla con cebolla picada, mayonesa, sal y pimienta. Deja enfriar antes de servir.

5. Glühwein

El glühwein es el vino caliente especiado que se disfruta en los mercados navideños alemanes. Esta bebida reconfortante es perfecta para combatir el frío invernal.

Receta básica:

Ingredientes : 1 botella de vino tinto, 2 ramas de canela, 4 clavos de olor, 1 naranja, 2 cucharadas de azúcar.

: 1 botella de vino tinto, 2 ramas de canela, 4 clavos de olor, 1 naranja, 2 cucharadas de azúcar. Preparación: Calienta el vino con las especias y las rodajas de naranja en una cacerola. Endulza al gusto y calienta a fuego lento sin hervir. Sirve caliente en copas.

6. Weihnachtsplätzchen (Galletas Navideñas)

Las galletas navideñas son una tradición en Alemania, y cada familia tiene su propia receta. Estas galletas suelen ser decoradas con glaseado, chocolate y nueces.

Receta básica:

Ingredientes : 500 g de harina, 200 g de mantequilla, 200 g de azúcar, 2 huevos, y especias al gusto.

: 500 g de harina, 200 g de mantequilla, 200 g de azúcar, 2 huevos, y especias al gusto. Preparación: Mezcla todos los ingredientes hasta formar una masa suave. Refrigera por una hora, extiende y corta en formas. Hornea a 180°C durante 10-12 minutos y decora al gusto.

Conclusión

La Navidad en Alemania es una celebración rica en tradiciones culinarias que une a las familias alrededor de la mesa. Desde el dulce aroma del stollen hasta el delicioso ganso asado, cada platillo cuenta una historia y crea recuerdos entrañables. Estas recetas no solo llenan el estómago, sino que también calientan el corazón, haciendo que la temporada navideña sea aún más especial. ¡Frohe Weihnachten und guten Appetit!

