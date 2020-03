VIDEO: Reconocido actor estuvo 36 horas encerrado con el cadáver de su hermana muerta por coronavirus, las autoridades italianas se negaron a ir por el cadáver

Reconocido actor estuvo 36 horas encerrado con el cadáver de su hermana muerta por coronavirus, las autoridades italianas se negaron a ir por el cadáver.

Luca Franzese, uno de los actores de la famosa serie de televisión italiana ‘Gomorra’, acudió a las redes sociales para denunciar la actitud de las autoridades de su país ante la muerte de su hermana, infectada con el nuevo coronavirus, en el domicilio de la familia en Nápoles.

En un video, publicado este pasado fin de semana en su página de Facebook, Franzese pidió ayuda, ya que estuvo atrapado con el cadáver de Teresa, de 47 años, después de que esta falleciera el pasado sábado mientras estaba en casa.

En las imágenes, captadas en un cuarto, se puede apreciar que la mujer fallecida permanece en la cama, mientras el actor y culturista italiano afirma que los funcionarios se habían negado a recoger su cadáver.

Franzese explicó que Teresa había desarrollado síntomas del covid-19 a principios de la semana pasada, pero se lo diagnosticaron ya ‘post morten’. Agregó que tuvo que «obligar» al personal médico a ir a su casa para examinar a su hermana después de que muriera, y nadie sabía que estaba infectada.

«Tuve que ponerme en autoaislamiento. Yo podría tener el virus«, dice el actor, explicando que trató de ayudar a su hermana practicándole el boca a boca «y a nadie le importó, nadie me está llamando«.

«Estamos arruinados, Italia nos ha abandonado», lamenta Franzese en el video.

