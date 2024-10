Turismo de Compras: Recorrido por Los Ángeles en temporada de Black Friday

Recorrido por Los Ángeles en temporada de Black Friday

Los Ángeles, la ciudad de las estrellas, no solo es famosa por su clima soleado y sus emblemáticas playas, sino también por ser un paraíso de compras.

Con la llegada del Black Friday, una de las fechas más esperadas por los amantes del comercio, la ciudad se convierte en el destino ideal para aprovechar las mejores ofertas. Aquí te presentamos un recorrido turístico de 2 días enfocado en las compras del Black Friday, incluyendo lugares destacados, hoteles recomendados y estimaciones de ahorro.

Día 1: Compras en el Corazón de la Ciudad

Mañana: The Grove

Comienza tu aventura en The Grove, uno de los centros comerciales más icónicos de Los Ángeles. Este lugar no solo ofrece una experiencia de compras de alto nivel, sino que también cuenta con un ambiente encantador, con su famoso tranvía y una fuente danzante. Durante el Black Friday, las tiendas como Nordstrom, Apple y Nike ofrecen descuentos impresionantes, que pueden llegar hasta un 50%.

Almuerzo en The Original Farmers Market

Después de unas horas de compras, dirígete al Original Farmers Market, ubicado justo al lado de The Grove. Aquí podrás disfrutar de una variedad de opciones gastronómicas, desde tacos hasta deliciosos postres. Este es el lugar perfecto para recargar energías antes de continuar con tu jornada de compras.

Tarde: Rodeo Drive

Después del almuerzo, visita Rodeo Drive en Beverly Hills. Aunque es conocido por sus boutiques de lujo como Gucci y Chanel, muchas tiendas ofrecen promociones exclusivas durante el Black Friday. No olvides tomarte unas fotos en esta famosa calle, donde el glamour de Hollywood se encuentra con las mejores marcas del mundo.



Noche: Cena en el Distrito de Artes de Los Ángeles

Termina el día en el Distrito de Artes, donde podrás encontrar una variedad de restaurantes que ofrecen desde comida mexicana hasta sushi. Este lugar no solo es perfecto para cenar, sino que también podrás disfrutar de la vibrante vida nocturna y de galerías de arte.

Día 2: Más Compras y Relax

Mañana: Citadel Outlets

Comienza el segundo día en Citadel Outlets, uno de los mejores lugares para encontrar ofertas masivas. Aquí, marcas como Calvin Klein, Tommy Hilfiger y Michael Kors ofrecen descuentos que pueden alcanzar hasta el 70%. Este centro comercial es ideal para los cazadores de gangas.

Almuerzo en el Outlet

Dentro de Citadel, encontrarás varias opciones de comida rápida y restaurantes donde podrás disfrutar de un almuerzo antes de seguir con tu maratón de compras.

Por la tarde, dirígete a Westfield Century City, un moderno centro comercial que combina tiendas de marcas de lujo y opciones más accesibles. Durante el Black Friday, puedes encontrar descuentos en tiendas como Sephora, H&M y Zara. Este centro comercial también cuenta con cines, por si deseas disfrutar de una película después de tus compras.

Noche: Hotel y Relax

Para cerrar tu recorrido, te recomendamos hospedarte en uno de los hoteles que ofrecen promociones por Black Friday. Algunos de los más destacados son:

The Hollywood Roosevelt : Con descuentos especiales y un ambiente histórico.

: Con descuentos especiales y un ambiente histórico. The Westin Bonaventure Hotel & Suites: Ofrece tarifas reducidas y un spa para relajarte después de un día de compras.

Estimación de Ahorros

Un turista promedio que siga esta guía puede ahorrar significativas sumas de dinero. Por ejemplo, si compras artículos con un descuento promedio del 40% en un total de $1,000, podrías ahorrar alrededor de $400. Además, si eliges un hotel con descuento del 20%, podrías ahorrar entre $50 a $100 por noche.

Centros Comerciales que Históricamente Dan Más Rebajas en Los Ángeles

Los Ángeles es un destino de compras de renombre, especialmente durante eventos como el Black Friday. Si estás buscando las mejores rebajas, aquí te presentamos algunos de los centros comerciales que históricamente ofrecen las mayores promociones y descuentos.

Ontario Mills es uno de los centros outlet más grandes de la región y es conocido por sus impresionantes descuentos. Con más de 200 tiendas, este centro comercial ofrece rebajas que pueden alcanzar hasta el 70% en marcas reconocidas. Es un lugar ideal para encontrar gangas en ropa, calzado y artículos para el hogar.

2. Citadel Outlets

Ubicado cerca del centro de Los Ángeles, Citadel Outlets es otro destino popular para los cazadores de ofertas. Este centro comercial cuenta con una variedad de tiendas de marcas de lujo y de moda, y durante eventos especiales como el Black Friday, las rebajas pueden ser significativas, a menudo superando el 50%.

 

The Grove no solo es un lugar icónico para ir de compras, sino que también ofrece promociones atractivas durante las temporadas de ventas. Aunque es más conocido por sus tiendas de alta gama, muchas de ellas participan en descuentos especiales durante el Black Friday, lo que lo convierte en un lugar ideal para quienes buscan calidad y buenas ofertas.

Westfield Century City ha sido renovado recientemente y ofrece una experiencia de compras moderna. Este centro comercial alberga una mezcla de tiendas de lujo y marcas más accesibles. Durante el Black Friday, es común encontrar descuentos de hasta el 40% en una variedad de tiendas, lo que lo convierte en un lugar atractivo para los compradores.

El Beverly Center es conocido por su amplia selección de tiendas de moda y lujo. Históricamente, este centro comercial ha ofrecido rebajas significativas durante eventos de ventas, especialmente en marcas de diseñador. Es un lugar ideal para quienes buscan moda de alta gama a precios reducidos.

Aunque un poco más alejado de Los Ángeles, South Coast Plaza en Costa Mesa es uno de los centros comerciales más grandes y lujosos de California. Durante el Black Friday, este centro ofrece descuentos en una amplia gama de marcas de lujo, lo que lo convierte en un destino popular para quienes buscan artículos de alta calidad a precios más bajos.

Conclusión

Los Ángeles es el destino perfecto para disfrutar del Black Friday. Con su variedad de tiendas, ofertas especiales y un ambiente vibrante, tu experiencia de compras será inolvidable. ¡Prepárate para explorar, comprar y disfrutar de todo lo que esta maravillosa ciudad tiene para ofrecer.

Si planeas visitar Los Ángeles durante la temporada de compras, estos centros comerciales son tus mejores opciones para encontrar las mejores rebajas. Con una combinación de outlets y tiendas de lujo, podrás disfrutar de una experiencia de compras única mientras aprovechas descuentos significativos. ¡Prepárate para llenar tus bolsas con grandes ahorros!

Turismo de Compras: Recorrido por Los Ángeles en temporada de Black Friday was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.