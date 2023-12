Recorrido turístico en Nashville durante Navidad

¿Estás buscando una forma divertida y original de pasar las fiestas navideñas?

¿Qué te parece un recorrido turístico en Nashville, la capital de la música country?

Nashville es una ciudad llena de encanto, historia y cultura, que se viste de gala en diciembre para celebrar la Navidad con luces, música y alegría. En este post te contamos algunas de las mejores actividades que puedes hacer en Nashville durante Navidad, desde visitar el impresionante árbol de luces del centro hasta disfrutar de un concierto navideño en el legendario Grand Ole Opry. ¡No te lo pierdas!

## El árbol de luces de Nashville

Una de las atracciones más populares de Nashville en Navidad es el árbol de luces que se instala en la plaza pública frente al Ayuntamiento. Este árbol mide más de 20 metros de altura y está adornado con más de 6.000 luces LED que cambian de color y crean efectos espectaculares. El árbol se enciende cada noche desde finales de noviembre hasta el día de Año Nuevo, y es el escenario perfecto para tomar fotos y sentir el espíritu navideño.

## El desfile navideño de Nashville

Otro evento que no puedes perderte si visitas Nashville en Navidad es el desfile navideño que se celebra cada año el primer sábado de diciembre. El desfile recorre las principales calles del centro de la ciudad y cuenta con la participación de bandas musicales, carrozas temáticas, globos gigantes, personajes famosos y, por supuesto, Papá Noel. El desfile es gratuito y atrae a miles de espectadores que disfrutan del ambiente festivo y familiar.

## El mercado navideño de Nashville

Si quieres comprar regalos originales y artesanales, te recomendamos que visites el mercado navideño de Nashville, que se ubica en el histórico Farmers’ Market. Allí encontrarás una gran variedad de productos locales, desde comida y bebida hasta joyería, ropa, accesorios y decoración. El mercado también ofrece actividades para los más pequeños, como talleres, juegos y pintacaras. Además, podrás degustar algunas especialidades navideñas típicas de Tennessee, como el pastel de nuez o el ponche de huevo.

## El concierto navideño del Grand Ole Opry

Nashville es conocida como la capital de la música country, y uno de sus lugares más emblemáticos es el Grand Ole Opry, un teatro donde se celebran conciertos en vivo desde 1925. El Grand Ole Opry es el escenario donde han actuado algunas de las estrellas más importantes del género, como Johnny Cash, Dolly Parton o Willie Nelson. Durante Navidad, el Grand Ole Opry ofrece un concierto especial con artistas invitados que interpretan clásicos navideños con un toque country. Es una experiencia única que te hará vibrar y emocionarte.

## El espectáculo de luces del Jardín Botánico

Por último, te sugerimos que visites el Jardín Botánico de Cheekwood, un lugar mágico donde podrás admirar más de un millón de luces que iluminan los árboles, las flores y las fuentes. El espectáculo de luces del Jardín Botánico se realiza cada noche desde finales de noviembre hasta principios de enero, y es una oportunidad para contemplar la belleza natural de Nashville con un toque navideño. Además, podrás disfrutar de música en vivo, chocolate caliente y malvaviscos asados.

Como ves, Nashville es una ciudad ideal para pasar unas vacaciones navideñas inolvidables. No esperes más y reserva tu recorrido turístico en Nashville con nosotros. Te garantizamos que vivirás una experiencia llena de diversión, cultura y música.

