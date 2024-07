Recorrido turístico por Amberes, Bélgica: 3 días para descubrir sus encantos

Amberes es una ciudad vibrante y hermosa ubicada en Flandes, Bélgica. Es conocida por su rica historia, su impresionante arquitectura y su próspera escena artística. Si planea un viaje a Amberes, aquí hay un itinerario sugerido para 3 días que lo ayudará a aprovechar al máximo su tiempo.

Día 1: Mañana

Comience su día con una visita a la Estación Central de Amberes, una obra maestra del Art Deco que a menudo se considera una de las estaciones de tren más bellas del mundo.

A continuación, diríjase a Grote Markt, la plaza principal de Amberes. La plaza está rodeada de edificios históricos, incluido el Ayuntamiento y la Casa de Gremio de los Carniceros.

Suba al Campanario de Amberes para disfrutar de unas vistas impresionantes de la ciudad. El campanario es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y alberga un carillón de 47 campanas.

Día 1: Tarde

Visite el Museo Plantin-Moretus, una antigua imprenta que ahora es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El museo alberga una colección de imprentas, prensas y otros artefactos históricos.

Camine por el Barrio de los Diamantes, uno de los distritos comerciales de diamantes más grandes del mundo. Aquí puede ver a los talladores y pulidores de diamantes en el trabajo y comprar diamantes sueltos o joyas.

Disfrute de una cena tradicional belga en uno de los muchos restaurantes de Het Zuid, el distrito de moda de Amberes.

Día 2: Mañana

Visite el Museo MSK, que alberga una colección de arte que abarca desde la Edad Media hasta la actualidad. La colección incluye obras de Rubens, Van Dyck y otros maestros flamencos.

Camine por el Meir , la principal calle comercial de Amberes. Aquí puede encontrar tiendas de todo tipo, desde grandes almacenes internacionales hasta boutiques locales.

Visite el Museo de la Moda, que alberga una colección de moda desde el siglo XVI hasta la actualidad. El museo también alberga exposiciones temporales sobre temas relacionados con la moda.

Día 2: Tarde

Haga un crucero por el río Escalda . Esta es una excelente manera de ver la ciudad desde una perspectiva diferente y aprender sobre su historia.

Visite el Museo Red Star Line , que cuenta la historia de la compañía naviera Red Star Line, que transportó a millones de inmigrantes a América a principios del siglo XX.

Disfrute de una actuación en el Teatro Real Flaco, uno de los teatros de ópera más importantes de Europa.

Día 3: Mañana

Visite el Zoológico de Amberes , uno de los zoológicos más antiguos de Europa. El zoológico alberga más de 2.000 animales de todo el mundo.

Camine por el Parque Middelheim , un parque de esculturas al aire libre que alberga obras de artistas como Auguste Rodin y Henry Moore.

Visite el Museo Etnográfico, que alberga una colección de artefactos de todo el mundo. El museo también alberga exposiciones sobre temas relacionados con la cultura y la historia.

Día 3: Tarde

Haga una excursión de un día a Brujas , una ciudad medieval que se encuentra a un corto viaje en tren de Amberes. Brujas es conocida por sus canales, sus edificios históricos y su chocolate.

Disfrute de una última comida en uno de los muchos restaurantes de Amberes. La ciudad ofrece una amplia variedad de opciones gastronómicas para todos los gustos y presupuestos.

