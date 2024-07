Recorrido turístico por Brujas, Bélgica: 3 días para descubrir sus encantos

Brujas, conocida como la «Venecia del Norte», es una ciudad medieval de Bélgica famosa por sus canales, calles empedradas y arquitectura gótica. Es un destino turístico popular, y por una buena razón. La ciudad es hermosa y hay mucho que ver y hacer.

Si tienes tres días para pasar en Brujas, aquí tienes un itinerario sugerido que te ayudará a aprovechar al máximo tu tiempo:

Día 1:

Mañana: Comienza tu día visitando la Plaza del Mercado (Grote Markt) , la plaza principal de Brujas. Aquí podrás admirar el campanario de Brujas, que se alza sobre la plaza, y el Palacio Provincial, un edificio gótico del siglo XIV. No te olvides de probar algunos de los chocolates belgas por los que la ciudad es famosa en una de las muchas tiendas de chocolate que rodean la plaza.

Día 2:

Mañana: Visita la Basílica de la Santa Sangre , que alberga una reliquia que se dice que es la sangre de Jesucristo. A continuación, sube los 366 escalones del campanario para disfrutar de unas vistas panorámicas de la ciudad.

Día 3:

Mañana: Visita el Museo Choco-Story , que narra la historia del chocolate belga. A continuación, haz un taller de chocolate y aprende a hacer tus propios chocolates.

Este es solo un itinerario sugerido, y puedes adaptarlo a tus intereses y preferencias. Sin embargo, es un buen punto de partida para planificar tu viaje de 3 días a Brujas.

Aquí tienes algunos consejos adicionales para aprovechar al máximo tu viaje a Brujas:

Aprende algunas frases básicas en holandés. Los lugareños apreciarán tu esfuerzo por hablar su idioma.

Relájate y disfruta del ambiente único de Brujas. Es una ciudad mágica que te encantará.

