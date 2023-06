Recorrido turístico por Granada con opciones de hoteles económicos.

Granada es una de las ciudades más bellas y fascinantes de España, con una rica historia y una cultura vibrante. En este artículo, te propongo un recorrido turístico por Granada que te permitirá descubrir sus principales atractivos y disfrutar de su encanto.

El recorrido comienza en la Plaza Nueva, el centro neurálgico de la ciudad, donde se encuentra la Real Chancillería, un edificio renacentista que alberga el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Desde aquí, puedes tomar el autobús o el tren turístico que te llevará hasta la Alhambra, el monumento más emblemático de Granada y uno de los más visitados del mundo.

La Alhambra es un conjunto palaciego y fortificado que fue construido por los reyes musulmanes entre los siglos XIII y XV. Su nombre significa «la roja» por el color de sus muros. En su interior, podrás admirar la belleza de sus patios, salones y jardines, donde se mezclan la arquitectura islámica y la cristiana. No te pierdas el Patio de los Leones, el Salón de los Embajadores, el Palacio de Carlos V y los Jardines del Generalife.

Después de visitar la Alhambra, puedes bajar por el bosque de la Alhambra hasta el barrio del Albaicín, el más antiguo y pintoresco de Granada. Aquí podrás pasear por sus estrechas calles y plazas, llenas de casas blancas con flores y fuentes. El Albaicín conserva el ambiente de la época árabe y ofrece unas vistas espectaculares de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás.

Otro lugar imprescindible en tu recorrido turístico por Granada es la Catedral, situada en el centro histórico. Se trata de una obra maestra del renacimiento español, iniciada en el siglo XVI sobre la antigua mezquita mayor. Su fachada es de estilo barroco y su interior destaca por su amplitud y luminosidad. Junto a la Catedral se encuentra la Capilla Real, donde están enterrados los Reyes Católicos y su hija Juana la Loca.

Para terminar tu recorrido, te recomiendo que visites el barrio del Sacromonte, famoso por sus cuevas habitadas por los gitanos y por ser la cuna del flamenco. Aquí podrás asistir a un espectáculo de cante, baile y guitarra en alguno de los tablaos o peñas flamencas que hay en la zona. También podrás visitar el Museo Cuevas del Sacromonte, donde podrás conocer la historia y la cultura de este singular barrio.

Espero que este recorrido turístico por Granada te haya gustado y te haya servido para planificar tu viaje a esta maravillosa ciudad. Granada es una ciudad que enamora y que siempre tiene algo nuevo que ofrecer.

