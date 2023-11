¿Estás buscando una forma divertida y diferente de conocer la capital de Dinamarca? Entonces te recomendamos que te apuntes a un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague, donde podrás descubrir sus principales atractivos, su historia, su cultura y su ambiente. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber para disfrutar de esta experiencia única.

¿Qué es un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague?

Un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague es una actividad guiada que te permite explorar los rincones más emblemáticos de esta hermosa ciudad. Normalmente, el recorrido se realiza en bicicleta, el medio de transporte más popular entre los daneses, pero también hay opciones a pie, en autobús o en barco. El recorrido suele durar entre dos y cuatro horas, dependiendo del itinerario y del ritmo del grupo.

¿Qué verás en un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague?

Copenhague es una ciudad llena de encanto, historia y arte, y en un recorrido turístico por la ciudad podrás admirar algunos de sus lugares más representativos. Entre ellos se encuentran:

La Sirenita:

Es el símbolo de la ciudad y una de las esculturas más famosas del mundo. Se trata de una pequeña figura de bronce que representa a la protagonista del cuento de Hans Christian Andersen. Se encuentra en el puerto, sobre una roca, y es una parada obligada para los visitantes.

El Palacio de Amalienborg:

Es la residencia oficial de la familia real danesa y uno de los edificios más impresionantes de la ciudad. Está formado por cuatro palacios neoclásicos que rodean una plaza octogonal. Aquí podrás ver el cambio de guardia que se realiza cada día a las 12:00 horas.

La Iglesia de Mármol:

Es una iglesia barroca que destaca por su cúpula de mármol blanco, la más grande de Escandinavia. Su interior es muy luminoso y elegante, y alberga un impresionante altar mayor y un órgano con más de 4.000 tubos.

Nyhavn:

Es el puerto antiguo de la ciudad y uno de los lugares más pintorescos y animados. Está bordeado por casas de colores que albergan restaurantes, cafeterías y bares. Aquí podrás disfrutar del ambiente marítimo, escuchar música en vivo y tomar una cerveza típica danesa.

El Parque Tivoli:

Es el parque de atracciones más antiguo del mundo y uno de los más visitados. Abrió sus puertas en 1843 y desde entonces ha sido un lugar de diversión y magia para niños y adultos. Cuenta con más de 30 atracciones, entre las que destacan la montaña rusa de madera, el carrusel volador y el castillo embrujado. Además, tiene jardines, fuentes, restaurantes y espectáculos nocturnos.

El Castillo de Rosenborg:

Es un castillo renacentista que fue construido como residencia de verano para el rey Christian IV. Hoy en día alberga el Museo Real Danés, donde podrás ver las joyas de la corona, el trono real y objetos personales de los monarcas daneses.

El Ayuntamiento:

Es el edificio más importante de la ciudad y el centro político y administrativo. Su arquitectura es una mezcla de estilos románico, gótico y renacentista, y su torre es la más alta de Copenhague. En su interior podrás ver el reloj mundial, que muestra la hora en diferentes partes del mundo, y el salón principal, donde se celebran eventos oficiales.

La Plaza del Rey:

Es la plaza más antigua y grande de la ciudad, y el lugar donde se fundó Copenhague en el siglo XII. Aquí podrás ver algunos edificios históricos como el Palacio Christiansborg, sede del Parlamento danés; la Bolsa, con su peculiar torre en forma de cola de dragón; o la Iglesia del Espíritu Santo, con su campanario octogonal.

¿Cómo reservar un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague?

Si te has animado a realizar un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague, lo primero que debes hacer es elegir el tipo de recorrido que más te guste: en bicicleta, a pie, en autobús o en barco. Luego, debes buscar una empresa que ofrezca este servicio y reservar tu plaza con antelación. Algunas de las empresas más populares son:

Copenhagen Bicycles:

Ofrece recorridos en bicicleta por la ciudad con guías profesionales y divertidos. Los recorridos duran entre dos y tres horas y tienen un precio de 250 coronas danesas (unos 33 euros) por persona. Incluyen el alquiler de la bicicleta, el casco y el seguro. Puedes elegir entre diferentes itinerarios, como el clásico, el alternativo o el nocturno.

Sandemans New Europe:

Ofrece recorridos a pie por la ciudad con guías locales y entusiastas. Los recorridos son gratuitos, pero se espera que des una propina al final. Duran entre dos y tres horas y salen todos los días a las 11:00 y a las 14:00 horas desde la Plaza del Ayuntamiento. Cubren los principales puntos de interés de la ciudad y te dan consejos sobre dónde comer, beber y salir.

Stromma:

Ofrece recorridos en autobús y en barco por la ciudad con audioguía en varios idiomas. Los recorridos en autobús tienen un precio de 220 coronas danesas (unos 29 euros) por persona y te permiten subir y bajar tantas veces como quieras durante 72 horas. Los recorridos en barco tienen un precio de 95 coronas danesas (unos 13 euros) por persona y duran una hora. Te llevan por los canales de la ciudad y te muestran sus monumentos desde una perspectiva diferente.

¿Qué debes tener en cuenta para hacer un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague?

Para hacer un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague debes tener en cuenta algunos aspectos prácticos que harán que tu experiencia sea más cómoda y segura. Entre ellos se encuentran:

El clima:

Copenhague tiene un clima templado, pero puede ser muy variable. Por eso, te recomendamos que consultes el pronóstico del tiempo antes de salir y que lleves ropa adecuada para cada estación. En invierno hace frío y puede nevar, así que abrígate bien y lleva guantes, gorro y bufanda. En verano hace calor y puede llover, así que lleva ropa ligera, impermeable y protector solar.

El transporte:

Copenhague es una ciudad muy bien comunicada por transporte público, que incluye metro, tren, autobús y tranvía. El billete sencillo cuesta 24 coronas danesas (unos 3 euros) y te permite viajar durante una hora en cualquier medio. También puedes comprar una tarjeta Copenhagen Card, que te da acceso ilimitado al transporte público y a más de 80 atracciones turísticas durante 24, 48, 72 o 120 horas. El precio varía entre 389 y 889 coronas danesas (entre 52 y 119 euros) según la duración.

El idioma:

El idioma oficial de Dinamarca es el danés, pero la mayoría de los habitantes hablan inglés con fluidez. No obstante, siempre es bueno aprender algunas palabras básicas en danés para saludar, agradecer o pedir ayuda. Por ejemplo: hej (hola), tak (gracias), undskyld (perdón), hjælp (ayuda) o hvor er (dónde está).

La moneda:

La moneda oficial de Dinamarca es la corona danesa (DKK), que se divide en 100 øre. Un euro equivale a unas 7,5 coronas danesas aproximadamente. Puedes cambiar dinero en bancos, oficinas de cambio o cajeros automáticos, pero ten en cuenta que algunos establecimientos solo aceptan tarjeta de crédito o débito. También puedes pagar con euros en algunos lugares turísticos, pero el cambio suele ser desfavorable.

Esperamos que este artículo te haya servido para conocer mejor lo que te ofrece un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague. Si te decides a hacerlo, estamos seguros de que no te arrepentirás y que disfrutarás de una experiencia inolvid

