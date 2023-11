Recorrido turístico por la Ciudad de Copenhague

¿Te gustaría conocer la hermosa capital de Dinamarca? En este post te voy a contar cómo puedes hacer un recorrido turístico por la ciudad de Copenhague, una de las más encantadoras y sostenibles de Europa. Te mostraré los lugares más emblemáticos, las mejores actividades y los consejos prácticos para que disfrutes al máximo de tu visita.

Copenhague es una ciudad que combina la tradición con la modernidad, el diseño con la naturaleza, y la cultura con la diversión. Tiene algo para todos los gustos y presupuestos, desde castillos y palacios hasta parques de atracciones y museos. Además, es muy fácil de recorrer, ya sea a pie, en bicicleta o en transporte público.

Aquí te dejo una lista de los sitios que no te puedes perder en tu recorrido turístico por Copenhague:

Nyhavn: Es el puerto antiguo de la ciudad, donde se encuentran las casas de colores que son el símbolo de Copenhague. Aquí puedes pasear por el canal, tomar un café en una de las terrazas o hacer un crucero por los canales.

La Sirenita: Es la estatua más famosa de Copenhague, inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen. Se encuentra en el paseo marítimo de Langelinie, y aunque es pequeña y suele estar rodeada de turistas, vale la pena verla de cerca.

Palacio de Amalienborg: Es la residencia oficial de la familia real danesa, y está formado por cuatro edificios neoclásicos que rodean una plaza octogonal. Aquí puedes ver el cambio de guardia que se realiza todos los días a las 12:00.

Castillo de Rosenborg: Es un castillo renacentista que fue construido como residencia de verano para el rey Christian IV. En su interior se puede visitar el museo que alberga las joyas de la corona y otros objetos históricos.

Jardines de Tivoli: Es el parque de atracciones más antiguo del mundo, fundado en 1843. Tiene más de 30 atracciones, desde montañas rusas hasta carruseles, así como espectáculos, restaurantes y jardines. Es especialmente bonito por la noche, cuando se ilumina con miles de luces.

Rundetaarn: Es una torre redonda que fue construida como observatorio astronómico en el siglo XVII. Tiene una rampa en espiral que permite subir hasta la cima, donde se puede disfrutar de una vista panorámica de la ciudad.

Iglesia de Mármol: Es una impresionante iglesia barroca con una cúpula de 31 metros de diámetro. Su nombre oficial es Iglesia de Federico, pero se le llama así por el material con el que está revestida. Su interior es muy luminoso y elegante, y se puede acceder a la cúpula los fines de semana.

Christiania: Es una comunidad autogestionada que se estableció en 1971 en una antigua base militar. Es un lugar alternativo y bohemio, donde se practica un estilo de vida libre y ecológico. Aquí puedes ver las casas pintadas, los murales artísticos y los puestos de artesanía.

Museo Nacional: Es el museo más importante de Dinamarca, donde se puede aprender sobre la historia y la cultura del país desde la prehistoria hasta la actualidad. Tiene una gran colección de objetos arqueológicos, etnográficos y artísticos, así como exposiciones temporales.

Ny Carlsberg Glyptotek: Es un museo de arte que fue fundado por el magnate cervecero Carl Jacobsen. Tiene una impresionante colección de esculturas antiguas y modernas, así como pinturas de artistas como Van Gogh, Gauguin y Degas.

Estos son solo algunos de los lugares que puedes visitar en tu recorrido turístico por Copenhague, pero hay muchos más que te sorprenderán. Espero que te haya gustado este post y que te animes a descubrir esta maravillosa ciudad. ¡Hasta pronto!