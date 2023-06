Recorrido turístico por Sevilla con opciones de hoteles económicos.

¿Estás pensando en visitar Sevilla, la capital de Andalucía? Si es así, te proponemos un recorrido turístico por los lugares más emblemáticos de esta hermosa ciudad, que te sorprenderá con su historia, su cultura y su gastronomía. Además, te damos algunas opciones de alojamiento en hoteles económicos, para que puedas disfrutar de tu estancia sin gastar demasiado.

El recorrido que te sugerimos tiene una duración aproximada de dos días, pero puedes adaptarlo a tu ritmo y a tus preferencias. Lo ideal es que te muevas a pie o en transporte público, ya que el centro histórico de Sevilla es peatonal y está muy bien comunicado.

Día 1: Real Alcázar, Catedral y Barrio de Santa Cruz

Comienza tu visita por el Real Alcázar, uno de los palacios más antiguos del mundo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí podrás admirar la arquitectura mudéjar, renacentista y barroca, así como los hermosos jardines que lo rodean. Te recomendamos que compres la entrada por adelantado, ya que suele haber mucha demanda.

A continuación, dirígete a la Catedral de Sevilla, la tercera más grande del mundo y otro Patrimonio de la Humanidad. No te pierdas la Giralda, el antiguo minarete de la mezquita que se convirtió en campanario, desde donde tendrás unas vistas espectaculares de la ciudad. Recuerda que debes vestir adecuadamente para entrar en el templo.

Después de visitar la Catedral, puedes pasear por el Barrio de Santa Cruz, el antiguo barrio judío y uno de los más pintorescos y animados de Sevilla. Aquí encontrarás callejones estrechos, plazas con encanto, casas señoriales y muchos bares y restaurantes donde probar las tapas típicas.

Para alojarte en esta zona, te recomendamos el Hotel Doña Lina o el Hotel Doña Manuela, ambos situados a pocos metros de los jardines del Alcázar y con una magnífica relación calidad/precio.

Día 2: Parque de María Luisa, Plaza de España y Triana

El segundo día puedes dedicarlo a conocer el Parque de María Luisa, el pulmón verde de Sevilla y un lugar ideal para relajarse y disfrutar de la naturaleza. Dentro del parque se encuentra la Plaza de España, una impresionante obra arquitectónica que combina diferentes estilos y que fue construida para la Exposición Iberoamericana de 1929.

Desde aquí puedes cruzar el río Guadalquivir por el Puente de San Telmo y llegar al Barrio de Triana, otro de los más emblemáticos y populares de Sevilla. Triana es el barrio marinero y gitano por excelencia, cuna del flamenco y la cerámica. Aquí podrás visitar el Castillo de San Jorge, la antigua sede de la Inquisición; el Mercado de Triana, donde encontrarás productos frescos y locales; y la Iglesia de Santa Ana, la más antigua de Sevilla.

Si buscas un alojamiento económico en esta zona, puedes optar por el Hotel Zenit Sevilla o el Hotel Ribera de Triana, ambos con buenas instalaciones y servicios.

Esperamos que este recorrido turístico por Sevilla te haya gustado y te sirva para planificar tu viaje. Recuerda que Sevilla tiene mucho más que ofrecer, así que si tienes más tiempo puedes explorar otros lugares como la Casa de Pilatos, el Metropol Parasol o el Museo de Bellas Artes.

Recorrido turístico por Sevilla con opciones de hoteles económicos. was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción en otros sitios webs.

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: