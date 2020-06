Recuperación económica de Brasil post pandemia será más lenta que el resto de los países

Recuperación económica de Brasil post pandemia será más lenta que resto de los países.

Si bien la recuperación de la economía mundial después de la pandemia del nuevo coronavirus será más lenta que en crisis internacionales anteriores, en el caso brasileño la situación será aún más difícil. Se espera que nueve de cada diez países atraviesen la crisis mejor que Brasil, según una encuesta que cruza los pronósticos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con los del Banco Central de Brasil.

Según un trabajo realizado por el investigador Marcel Balassiano, del Instituto Brasileño de Economía de la Fundación Getulio Vargas (Ibre/FGV) , Brasil se ubica en el puesto 171 entre 192 países del mundo en lo que respecta a recuperación económica. Se espera que en el bienio 2020/2021 el PIB caiga un 1,6% mientras que en China el balance podría ser de una expansión de 5.1%.

«Brasil atraviesa una crisis de salud y una crisis política al mismo tiempo, esto no tiene paralelo internacional», evalúa a Balassiano.

El investigador recuerda que las perspectivas del FMI y del Banco Central son optimistas en comparación con otros agentes internacionales como el Banco Mundial, que pronostica una caída del 3% en el PBI brasileño para el bienio. «El FMI deberá hacer una nueva ronda de pronósticos el próximo mes y el desempeño esperado para Brasil seguramente empeorará».

Un factor agravante para el bajo desempeño de la economía brasileña es que el país ya crecía poco antes de la pandemia. Desde 2017 Brasil ha estado creciendo en torno al 1%, después de dos caídas consecutivas de más del 3%. El país ya se ubicaba por detrás de la mayor parte de los países del mundo. Siete de cada diez naciones crecieron más que Brasil en 2019, según el FMI.

Brasil y una nueva década perdida

El PIB anual promedio puede alcanzar -0.1% de 2011 a 2020, superando el triste récord de la década de 1980.

Los efectos de la crisis del COVID 19 terminarán de dar forma a una nueva década perdida, que podría ser la peor de la historia de Brasil. Hasta hoy, el período económico más débil en diez años había sido el de la década de 1980, cuando Brasil se vio afectado por la hiperinflación y la crisis de deuda externa. Entre 1981 y 1990, el Producto Interno Bruto (PIB) brasileño aumentó en promedio un 1.6% anual. En el período de diez años que termina en 2020, si se confirman los pronósticos para este año, el PIB anual promedio será de -0.1%, lo que significa que el país habrá reducido el tamaño de su economía en el último decenio.

Será la primera década brasileña de PIB promedio negativo en 120 años. Producto de una economía sacudida por la recesión de 2015 y 2016 durante el gobierno de Dilma Rousseff y ahora por la depresión causada por el Covid-19. Recuperación económica de Brasil Lo que podría cambiar la trayectoria de esta tragedia sería que Brasil avance en su agenda estructural. Es necesaria la aprobación de una serie de reformas como la administrativa, que racionalice el costo de la administración pública federal, y la impositiva, que reduzca el costo de la producción brasileña. La actual inestabilidad política y tensión entre poderes abren un interrogante sobre las posibilidades reales de que estas reformas puedan ser en efecto ejecutadas en el corto plazo. El futuro del crecimiento de la mayor economía de América Latina, depende de ello.

