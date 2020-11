Redes 5G privadas habilitan la transformación digital de empresas

BELLEVUE, Washington, 28 de octubre de 2020 – En la actualidad, las empresas están evolucionando rápidamente mediante la transformación digital para mantenerse un paso adelante de sus cambiantes industrias. 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de la 5G y LTE para las Américas, anunció hoy la publicación de un trabajo llamado 5G Technologies in Private Networks (Tecnologías 5G en redes privadas) , en el que se destaca el rol creciente de las redes privadas en la era 5G al crear nuevas oportunidades para empresas mediante conectividad integrada, comunicaciones confiables y servicios optimizados.

Las tecnologías 5G están brindando cada vez más velocidad de red, latencia, ancho de banda y privacidad optimizadas, además de otros beneficios que dan soporte a aplicaciones emergentes que están desarrolladas sobre la tecnología probada de las redes LTE privadas actuales. Este white paper muestra que las redes 5G privadas son aptas para distintos grupos de aplicaciones, detallando arquitecturas específicas aplicables al desarrollo de diversos tipos de redes privadas. Además, analiza de qué modo pueden utilizarse distintos tipos de espectro (con licencia, sin licencia y compartido) en el desarrollo de las redes privadas.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: “La 5G continúa avanzando con releases sucesivos de normas del 3GPP que amplían los casos de uso y las capacidades de las redes privadas. En particular, la partición de redes habilita una red privada de 5G en forma segura, confiable y súper veloz que les permite a las redes estar optimizadas para las necesidades de diferentes usuarios y servicios dentro de la red”.

Este documento técnico de 5G Americas , cuyos autores líderes fueron Commscope e Intel Corporation, cubre los siguientes aspectos de las redes privadas de 5G:

Los requisitos y características de los escenarios de implementación obtendrán los mejores beneficios

Paisaje de mercados emergentes para escenarios de interior y exterior basados en distintos tipos de espectro y demás factores

Panorama de modelos de implementación y funcionalidades y detalles técnicos de la arquitectura de redes

Funcionalidades de tecnología de espectro compartido Citizens Broadband Radio Services (CBRS, por la sigla en inglés, o Servicios de Radio Difusión Ciudadana) en 3.5 GHz

Consideraciones y tecnologías de seguridad para empresas en torno de redes privadas

Valor económico y modelos para redes privadas

Matt Melester, Vicepresidente Senior, Oficina del CTO de CommScope, declaró: “Los innovadores están impulsando la primera visión de cómo operarán las redes privadas en la era 5G. En casi todas las industrias, la apertura de todos los tipos de espectro está creando un valor increíble para la 5G privada comercial en el ámbito empresarial.”

El documento técnico 5G Technologies in Private Networks (Tecnologías 5G en redes privadas) se encuentra disponible para descargar en forma gratuita del Website de 5G Americas. También encontrará una publicación en el Blog por Chris Pearson, y una presentación en slides en el Website de 5G Americas.

