Redes 5G ya están presentes en 7 países de América del Sur

En por lo menos 8 países se realizaron demostraciones 5G para casos de uso relacionados principalmente a banda ancha móvil mejorada (eMBB) y comunicaciones tipo máquina masivas (mMTC).

BUENOS AIRES, 24 de febrero de 2022.– El desarrollo de redes 5G continuó en la región de América del Sur y en febrero de 2022 ya existían 14 redes 5G operativas en siete países de la región, según un relevamiento de 5G Americas con base en información de agencias reguladoras, operadores y Telegeography.

Las redes se han desplegado en bandas de frecuencia que se han licenciado por medio de procesos licitatorios recientes (Chile y Brasil entre 2020 y 2021), pero también existen casos en los que los gobiernos autorizaron cambios a licencias preexistentes de espectro para permitir nuevos servicios inalámbricos (Perú y Uruguay).

Dado que el desarrollo de 5G coexiste con la operación de redes 4G y anteriores, es crucial que las administraciones nacionales identifiquen bandas de frecuencia aptas para el desarrollo de estas nuevas redes.

En términos generales, los países de América del Sur consideran espectro de las bandas de 3,5 GHz y 26 GHz como bandas de espectro para el desarrollo de 5G, pero en la planeación del uso del espectro se distinguen otros rangos, como 600 MHz, 700 MHz, la Banda L, 2,3 GHz, 2,5 GHz y 28 GHz, dependiendo del país.

Fabricantes de tecnología y operadores de red han realizado una variedad de pruebas 5G en América del Sur para demostrar nuevos casos de uso que abarcan: teleducación, telemedicina, redes privadas para uso industrial, comunicaciones multimedia en tiempo real, gaming, ciudades inteligentes y realidad virtual.

