Redes de alojamiento neutrales: ¿la evolución de la conectividad inalámbrica?

Los modelos de compartición para alojar distintos operadores en infraestructuras compartidas no son nuevos, pero pueden dar respuesta a una serie de retos que el sector de telecomunicaciones afronta en la actualidad, y podrían también viabilizar nuevas fuentes de ingresos.

Redes de alojamiento neutrales

BUENOS AIRES, 11 de marzo de 2025.- Las redes de alojamiento neutrales (NHN, Neutral Host Networks) consisten en infraestructura de comunicaciones inalámbricas que habilitan a múltiples proveedores de redes a ofrecer conectividad y cobertura. Este modelo de infraestructura podría representar un monto de 8.700 millones de dólares para el año 2028 para aquellos operadores que resulten exitosos tanto en el aspecto tecnológico como en el modelo de negocios, según cifras de la consultora ABI Research recogidas en el reporte «Neutral Host Opportunities for 5G and Beyond,» (Oportunidades con redes neutrales para 5G y posteriores tecnologías), publicado por 5G Americas en agosto pasado.

Este modelo de despliegue y operación de infraestructura de telecomunicaciones podría introducir grandes y necesarios beneficios para la industria, como reducción en los costos del tendido de redes, una mejora en la calidad del servicio ofrecido al usuario final, y la creación de nuevas fuentes de ingresos para los operadores. Existen asimismo algunos factores que impulsan este esquema, como la búsqueda de incrementar la cobertura y conectividad, la procura de sostenibilidad tanto desde el punto de vista económico como ambiental, y el alcance de mayores eficiencias tanto en el despliegue como en la operación de las redes. El modelo también podría tener un impacto significativo en la minimización de la huella de carbono.

El concepto de redes neutrales no es nuevo, pero en la actualidad existen diversos desafíos para el sector de telecomunicaciones que lo presentan como un modelo atractivo. Entre estos, se pueden citar la presión sobre los operadores para adquirir mayor eficiencia tanto en sus gastos operacionales como en sus inversiones en redes, la siempre creciente demanda por más conectividad y extender la cobertura hacia zonas económicamente menos rentables, y la aparición (o resurgimiento) de tendencias tecnológicas como las redes privadas y BYOD (Bring Your Own Device, Trae Tu Propio Dispositivo).

No obstante, existen algunos retos que amenazan aún la popularidad de este esquema. Algunos de ellos tienen que ver con corrientes tecnológicas, como la caída en las ventas de equipamiento de Sistemas de Antenas Distribuidas (DAS, Distributed Antenna System), o factores de mercado, como barreras regulatorias, así como también preocupaciones de seguridad y el costo y consumo de energía.

Con todo, en la actualidad están emergiendo varios modelos de arquitecturas para las redes neutras, que involucran distintos grados de uso compartido de recursos, que a su vez influyen en el nivel de economías y eficiencias alcanzadas. A grandes rasgos, entre ellos se pueden citar los modelos de sitio compartido, radio compartida, o red de acceso de radio (RAN, Radio Access Network) compartida. El reporte «Neutral Host Opportunities for 5G and Beyond» presenta un análisis más detallado de los diversos modelos de compartición, sus ventajas y desafíos.

